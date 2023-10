Für Netflix-Abonennten: Diese 5 Serien und Filme sind ein Halloween-Muss!

Von: Mario Giglio

Teilen

Halloween-Streamingtipps für Netflix-Abonnent:innen © IMAGO/Click4Pixel/Netflix

Fünf Horrorserien und fünf Horrorfilme, die man sich zu Halloween auf die Bildschirme holen kann, gibt‘s hier zur Feier der schaurig-schönen Gruselzeit. Gänsehaut ist nur einen Klick entfernt...

Wer hat ein Netflix-Abonnement und kann noch ein paar unheilige Streamingtipps für Halloween gebrauchen? Dann gibt‘s hier fünf schaurige Serien und fünf furchterregende Filme für Euch im Angebot. Aber schaut sie besser schnell... ehe die Streamingdienst-Kobolde erneut die vermaledeiten Preise erhöhen! Muarharhar!!!

Happy Halloween!

„Ash vs Evil Dead“

Mit der Horror-Komödie „Ash vs Evil Dead“ kehrte der aus „The Evil Dead“ aka „Tanz der Teufel“, „Evil Dead II“ und „Army of Darkness“ bekannte Charmebolzen Bruce Campbell drei Staffeln lang in der Rolle seines Lebens zurück. Als Ash Williams bekommt er es abermals mit dem bösen Necronomicon-Buch und allerhand garstigen Dämonen zu tun, die er mit frechen Sprüchen, seinem Kettensägearm und der Boomstick genannten Schrotflinte bekanntmacht. Dabei hatte auch Franchise-Vater Sam Raimi seine Finger im Spiel. Groovy? Groovy!

Vier weitere Halloween-Streamingtipps für Netflix finden Sie bei Serienjunkies.de (Mario Giglio)