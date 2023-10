Gelingt Hape Kerkeling das Serien-Comeback seines Kultfilmes für RTL+?

Von: Loryn Pörschke-Karimi

Poster zur Serie „Club Las Piranjas“ mit Hape Kerkeling © RTL+

Mit der Serie „Club Las Piranjas“ erzählt man bei RTL+ die Story von Animateur Edwin Öttel weiter. Damals wie heute verleiht Komiker Hape Kerkeling dem erfolglosen Muntermacher den Charme. Auch andere Gesichter von damals tauchen wieder auf der Mattscheibe auf.

Ein Tag, an dem man von Cordula Stratmann auf der Mattscheibe überrascht wird, ist ein guter Fernsehtag. Dementsprechend kann man die erste Episode der neuen RTL+-Serie „Club Las Piranjas“ relativ schnell in vollen Zügen genießen. Und dabei ist sie eigentlich nur die Kirsche auf dem Eisbecher des Wiedersehens mit Edwin, Biggi, Renate und Co...

Wie treffen wir Edwin Öttel wieder?

28 Jahre nach den Ereignissen der zum generationenübergreifenden Publikumsliebling mutierten Komödie gleichen Namens treffen wir den einstigen Animateur Edwin Öttel (Hape Kerkeling) in der deutschen RTL-Produktion „Club Las Piranjas“ wieder. Und zwar am Steuer eines deutlich in die Jahre gekommenen Partybusses - dabei, wie er über das Leben und den Misserfolg sinniert... Wenige Stunden zuvor hat er seine Wohnung verloren, erfahren, dass sein Bus nicht mehr durch den TÜV kommt und seine Sängerin hat ihm die Zusammenarbeit aufgekündigt. Edwin hat den Lebensmut verloren und ist bereit, sich mit seinem geliebten Gefährt in die Ewigkeit zu begeben.

