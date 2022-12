Gen V: Trailer zum Boys-Spin-off von Amazon Prime

Szenenfoto aus der Serie Gen V © Amazon Prime Video

Das kommende College-Spin-off zu „The Boys“ erwartet uns im nächsten Jahr. Den ersten Eindruck zu „Gen V“ vermittelt nun ein Teaser-Trailer, in dem serientypisch nicht mit rotem Lebenssaft gegeizt wird und auch ein paar neue Rollen enthüllt werden.

Das Leben am College kann manchmal sehr chaotisch sein, doch da das kommende Spin-off „Gen V“ sich im Universum von „The Boys“ befindet, ist darüber hinaus auch jede Menge Blut im Alltag garantiert, wie der erste Teaser-Trailer zur neuen Serie von Amazon Prime Video zweifelsfrei illustriert.

Der Trailer zeigt auch Gastauftritte einiger Charaktere aus dem „The-Boys“-Universum, wie etwa Jessie T. Usher als A-Train, Colby Minifie als Ashley Barrett oder P. J.Byrne als Dawn of the Seven. Zusätzlich enthüllt das Video, dass auch Clancy Brown („Billions“), Alexander Calvert („Supernatural“) und Jason Ritter („Raising Dion“) mit von der Partie sein werden. Worum es in der neuen Serie geht und das Trailer-Video finden Sie bei Serienjunkies.de. (Tim Krüger)