George R. R. Martin GRRM erklärt Titel der neuen Game-of-Thrones-Serie

Teilen

Der Schöpfer von Westeros: George R. R. Martin © IMAGO

Mit „A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight“ wurde jüngst ein neues Serienprojekt aus der Fantasy-Welt Westeros verkündet. Der Franchise-Vater George R. R. Martin sprach nun über die Überlegungen hinter dem Titel.

Vergangene Woche hat der Premium-Kabelsender HBO am Rande einer großen Präsentation vom Mutterkonzern Warner Bros. Discovery die Bestellung einer weiteren Spin-off-Serie zu „Game of Thrones“ bekannt gegeben. Der Titel lautet „A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight“ (zu Deutsch: „Ein Ritter der Sieben Königslande: Der Heckenritter“). Adaptiert werden sollen George R. R. Martins beliebte Westeros-Novellen „The Tales of Dunk and Egg“.

Auf seinem Blog gab der Fantasy-Autor nun ein paar Hintergrundinformationen zum Projekt. Viele Fans hatten sich offenbar gefragt, warum die Serie unter einem anderen Namen entsteht als die Buchvorlagen. GRRM verwies zunächst darauf, dass nicht endgültig feststehen würde, wie die Serie tatsächlich heißen wird. Es handelt sich also um einen Arbeitstitel. Dafür konnte Martin recht genau erklären, warum man sich aktiv gegen den Originaltitel „Tales of Dunk and Egg“ entschieden hat. Was der Autor sonst noch verkünden ließ, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)