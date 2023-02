Gladiator 2: Der neue Film soll Ende 2024 anlaufen

Gladiator © Universal

Nach über 20 Jahren soll Ende kommenden Jahres ein neuer Gladiator-Film in die Kinos kommen, dessen Starttermin bereits steht. Ridley Scott führt erneut Regie und für die Nachfolge von Russell Crowe hat man auch schon eine Idee...

Filmemacher Ridley Scott („Alien“, „Blade Runner“) arbeitet aktuell an einer Fortsetzung zu seinem 2000er Oscar-Film „Gladiator“, den Paramount Pictures laut Variety am 22. November 2024 ins Kinokolosseum schicken will. Dann heißt es also wieder: „Are you not entertained?!“

Russell Crowe stellte im ersten Teil den General Maximus Decimus Meridius dar, der als Gladiator den römischen Kaiser Commodus (Joaquin Phoenix) zu Fall bringt, den Monumentarfilm aber nicht überlebt. Für das Sequel ist jetzt der derzeit für „Aftersun“ oscarnominierte Paul Mescal im Gespräch, den Serienjunkies auch aus „Normal People“ kennen. Was sonst noch über den neuen Film bekannt ist, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Mario Giglio)