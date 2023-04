Grease - Rise of the Pink Ladies: Kritik zur Auftaktepisode der Paramount+-Serie

Teilen

Szenenfoto aus der Serie Grease: Rise of the Pink Ladies © Paramount+

„Grease: Rise of the Pink Ladies“ erzählt die Vorgeschichte der Mädchengang aus dem Kult-Musical von 1978. Dass ein Prequel auch mit neuen Gesichtern, einer neuen Story und einem sanft modernisierten Look Spaß machen kann, beweist die Pilotfolge der Paramount+Serie.

Das passiert

Das Leben an der Rydell High School ist nicht immer leicht, vor allem nicht für die Kids, die auf der Beliebtheitsscala weit unten rangieren. Zu ihnen gehören auch Jane (Marisa Davila), Olivia (Cheyenne Isabel Wells), Nancy (Tricia Fukuhara) und Cynthia (Ari Notartomaso). Die vier Mädels versuchen, auf ihre Art ihren Weg zu gehen, stoßen dabei aber immer wieder auf unüberwindbar scheinende Schwierigkeiten, bis sie sich zusammenraufen und die Mädchen-Gang „The Pink Ladies“ gründen. Von nun an gerät das gewohnte Leben auf der Schule gründlich aus den Fugen.

Die Rückkehr des Musicals

Die Beliebtheit von Musicals auf der Leinwand ist von jeher starken Schwankungen unterworfen. Das mag zum Teil am Zeitgeist liegen, zum Teil aber auch daran, dass sich die Dynamik eines Liveauftritts nur relativ schwer auf Film bannen lässt. Das prickelnde Gefühl, live dabei zu sein, fehlt einfach, es gibt keinerlei Interaktion des Publikums und mit ihm. Und doch schaffen es immer wieder Musical-Filme, die Massen zu begeistern. Wer erinnert sich nicht gerne an „The Wizard of Oz“ (1939), „Westside Story“ (1961) oder „Hair“ (1979)? Wer spürte nicht die knisternde Erotik von „Moulin Rouge“ (2001), die Beschwingtheit der „High School Musical“-Trilogie (ab 2008) und geriet bei „Mama Mia“ (2008) nicht ins Dauerwippen? Natürlich gehört auch „Grease“ von 1978 für ein breites Publikum mit in die ewige Bestenliste. Unvergesslich sind die dynamischen und mitreißenden Tanz- und Gesangseinlagen von der leider viel zu früh verstorbenen Olivia Newton-John und John Travolta, die sich noch heute ungebrochener Beliebtheit erfreuen. Warum das so gut gelungen ist, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Reinhard Prahl)