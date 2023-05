Guardians of the Galaxy - Volume 3: Serienjunkies-Podcast zum neuen Film

„Guardians of the Galaxy: Volume 3“ © Walt Disney/Marvel Studios/Serienjunkies.de

Star-Lord und Co erhalten ihr drittes Kinoabenteuer und auch ihren dritten Serienjunkies-Podcast. Adam und Bjarne besprechen den Abschied von James Gunn aus dem MCU und ein besonderes emotionales Abenteuer für Rocket in „Guardians of the Galaxy: Volume 3“.

Das bereits dritte Kinoabenteuer der „Guardians of the Galaxy“ (Wie die Stars in Wirklichkeit aussehen hier) ist nach längerer Durststrecke, etwas Ärger für Regisseur James Gunn und einer globalen Gesundheitskrise nun hier. In „Guardians of the Galaxy: Volume 3“ steht vor allem der freche Waffennarr Rocket (Bradley Cooper) im Mittelpunkt des überraschend emotionalen Marvel-Streifens. Aber auch der Rest seiner Crew bleibt natürlich nicht tatenlos und darf wieder einmal glänzen.

Adam Arndt und Bjarne Bock besprechen den dritten Teil der liebenswerten Space-Weirdos mit klassischen James-Gunn-Musikmix. Welche Elemente wissen zu gefallen und wo gibt es ein paar Kritikpunkte? Welche tierischen Figuren sind die Favoriten? Und welche Figuren hätten noch etwas besser ausgestaltet werden können? Den Podcast hören Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)