Wie gut ist die neue Thriller-Serie „Bodies“ von Netflix?

Teilen

Die britische Sci-Fi-Thriller-Miniserie „Bodies“ bei Netflix erzählt ihre Geschichte auf gleich vier Zeitebenen und sorgt durch komplexes Storytelling und außergewöhnliche Figurenkonstellationen für Hochspannung. Wie gut ist die neue Serie?

In der Longharvest Lane in London entdecken die Polizisten DS Shahara Hasan (Amaka Okafor), DS Karl Whiteman (Jacob Fortune-Lloyd), DI Edmond Hillinghead (Kyle Soller) und DC Iris Maplewood (Shira Haas) in „Bodies“ die nackte Leiche eines Unbekannten.

Das Skurrile: Die vier Beamten existieren in unterschiedlichen Zeiten. Wieso taucht derselbe Körper am selben Ort in den Jahren 1890, 1942, 2023 und 2053 am selben Tag, dem 14. Juli auf? Wer ist er? Woher stammt er? Und warum erklingt immer wieder die Phrase „wisse, du wirst geliebt“, die die diversen Verdächtigen während der Ermittlungen über die Zeiten hinweg wie ein Mantra sprechen?

Poster zur Serie „Bodies“ © Netflix

Der Geschichte um vier Londoner Polizisten, die in verschiedenen Zeiten ein und dieselbe Leiche finden, ist zunächst einmal nicht einfach zu folgen. Und das ist gut so, denn „Bodies“ bringt mit diesem ungewöhnlichen Ansatz jede Menge Schwung in die Fantastik.

Eine ausführliche Kritik zu den ersten beiden Episoden der Netflix-Serie „Bodies“ lesen Sie bei Serienjunkies.de (Reinhard Prahl)