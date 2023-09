Gute Freunde: Serie über Bayern München noch 2023 bei RTL+

Von: Bjarne Bock

Die Besetzung der Serie „Gute Freunde - Der Aufstieg des FC Bayern“ © RTL / Benno Kraehahn

„Club Las Piranjas“ mit Hape Kerkeling, „Die Quellen des Bösen - Jagd nach dem Runen-Mörder“ mit Henriette Confurius und Fahri Yardim sowie die Fußballserie „Gute Freunde - Der Aufstieg des FC Bayern“ erscheinen dieses Jahr noch alle beim deutschen Streamer RTL+.

RTL+ macht eine Ansage: Mit gleich drei großen Eigenproduktionen aus Deutschland will der Streamer seinen Marktanteil weiter ausbauen. Am 19. Oktober startet der Vierteiler „Club Las Piranjas“, am 10. Oktober der Sechsteiler „Die Quellen des Bösen“ und zu einem ungewissen Zeitpunkt - allerdings noch vor Jahresende - zusätzlich das nostalgische Fußballepos „Gute Freunde - Der Aufstieg des FC Bayern“, die erste fiktionale Serie über den Bundesliga-Rekordmeister. Aber auch für Kinder ist ein kleines Schmankerl vorgesehen.

RTL-Programmgeschäftsführerin Inga Leschek im Statement: „Bis zum Jahresende hält RTL+ starke eigenproduzierte Fiction für jeden Geschmack bereit, mit Highlights wie der Mini-Serie ‚Club Las Piranjas‘ mit Hape Kerkeling, der Thriller-Serie ‚Die Quellen des Bösen‘ mit Fahri Yardim, ‚Gute Freunde - Der Aufstieg des FC Bayern‘ oder ‚Neue Geschichten vom Pumuckl‘, die frisch aufgelegte Serie rund um den Kult-Kobold mit der KI-Stimme von Hans Clarin.“



Am meisten Aufmerksamkeit dürfte sicherlich die Bayern-Serie erhalten. Die UFA-Produktion basiert dem gleichnamigen Buch „Gute Freunde“ von Thomas Hüetlin. Als Regisseur fungiert David Dietl („Berlin Bouncer“). Die Geschichte beginnt im Sommer 1965, als den roten Münchnern endlich der Aufstieg in die oberste Spielklasse im deutschen Fußball gelingt. Mit dabei waren damals schon ein paar ewige Vereinslegenden, allen voran der Kapitän und spätere Weltmeister Franz Beckenbauer, der hier von Youngster Moritz Lehmann („Die Galoschen des Glücks“) gespielt wird. Weitere Informationen zur Serie über den FC Bayern München erfahren Sie bei Serienjunkies.de (Bjarne Bock).