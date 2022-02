Herzerwärmend: Die 20 schönsten und lustigsten Feel-Good-Filme und -Serien auf Netflix

Von: Larissa Strohbusch

Teilen

Garant für gute Laune: Feel-Good-Serien wie „Grace and Frankie“ auf Netflix. © Saeed Adyani/Netflix

Etwas fürs Herz oder urkomisch: Bei diesen zwanzig Feel-Good-Filmen und -Serien findet jeder etwas auf Netflix, das ihm gute Stimmung verleiht.

Das aktuelle Weltgeschehen, schlechtes Wetter oder Liebeskummer: An manchen Tagen hilft es nur noch, sich auf dem Sofa einzukuscheln und sich einen Film oder eine Serie fürs Herz anzusehen. Ist die Auswahl zu groß? Wir stellen zehn Netflix-Filme und -Serien vor, die jeden Schlechte-Laune-Tag retten.

Die 10 liebenswertesten Feel-Good-Filme auf Netflix

Von herrlich romantisch bis saukomisch: Bei diesen zehn Filmen ist für jeden Humor der richtige Stimmungsaufheller dabei.

Crazy Rich

Darum geht’s: Rachel ist glücklich mit Nick – bis dieser sie zu einer Hochzeit in Singapur einlädt und sie feststellt, dass seine Familie unfassbar reich ist.

Mit: Constance Wu, Henry Golding, Awkwafina

Natürlich blond

Darum geht’s: Elle Woods träumer davon, ihren Freund Warner zu heiraten. Der verlässt sie allerdings, um in Harvard Jura zu studieren – und um sich eine klügere Freundin zu suchen. Elle folgt ihm und beweist allen, dass auch „blonde Modepüppchen“ mehr drauf haben, als die Welt von ihnen erwartet.

Mit: Reese Witherspoon, Selma Blair, Jennifer Coolidge

Lesen Sie auch „Bares für Rares“-Händler bestohlen: „Hoher fünfstelliger Betrag“ „Bares für Rares“-Star Julian Schmitz-Avila erzählte auf Instagram von einem schlimmen Erlebnis auf einer Kunstmesse: Weil sein Vater unvorsichtig war, wurde er bestohlen. „Bares für Rares“-Händler bestohlen: „Hoher fünfstelliger Betrag“ Harald Glööckler nach Dschungelcamp nicht wiederzuerkennen: Völlig Neue Frisur und Corsage Harald Glööckler ist für seine extravaganten Looks berühmt. Im Dschungelcamp zeigte sich der Designer von seiner vergleichsweise natürlichen Seite. Jetzt präsentiert er sich so pompöös wie selten, inklusiver neuer Frisur und enger Corsage. Harald Glööckler nach Dschungelcamp nicht wiederzuerkennen: Völlig Neue Frisur und Corsage

Enola Holmes

Darum geht’s: Eine wilde junge Frau Ende des 19. Jahrhunderts, die mit ihrer unkonventionellen Mutter zusammenlebt. Doch eines morgens wacht Enola auf und ist allein. Sie macht sich auf die Suche nach ihrer Mutter und wird dabei (mehr oder weniger) von ihren Brüdern unterstützt: Mycroft und Sherlock Holmes.

Mit: Millie Bobby Brown, Helena Bonham Carter, Henry Cavill*, Sam Claflin

Millie Bobby Brown mimt Enola Holmes. © Alex Bailey/LEGENDARY/Netflix

Carrie Pilby

Darum geht’s: Was macht eine hochbegabte junge Frau allein in New York? Sie lässt sich von ihrem Therapeuten Aufgaben geben, die sie in Harvard nicht lernen konnte …

Mit: Bel Powley, Vanessa Bayer, Colin O‘Donoghue, William Moseley

Eat Pray Love

Darum geht’s: Basierend auf dem autobiografischen Roman von Elizabeth Gilbert, begleitet der Film Liz, die einen Selbstfindungstrip um die Welt macht. Sie verbringt ein Jahr in Italien, Indien und Bali und lernt das Leben von ganz neuen Seiten kennen.

Mit: Julia Roberts, James Franco, Billy Crudup, Javier Bardem

Crazy Stupid Love

Darum geht’s: Cal ist verzweifelt, als seine Frau sich plötzlich von ihm scheiden lässt. Unerwartet findet er Hilfe bei dem nonchalanten Womanizer Jacob. Der wiederum hat seine ganz eigenen Probleme …

Mit: Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore, Emma Stone

Danielle Macdonald (links) und Jennifer Aniston spielen die Hauptrollen in „Dumplin“. © Bob Mahoney/Netflix

Dumplin

Darum geht’s: Schönheitswettbewerbe sind Rosie Dicksons große Leidenschaft. Ihre Tochter Willowdean hält davon allerdings wenig. Schließlich zettelt diese einen Protest an – und meldet sich gemeinsam mit weiteren „ungewöhnlichen“ Kandidatinnen zum Wettbewerb an.

Mit: Danielle Macdonald, Jennifer Aniston, Odeya Rush, Maddie Baillio

Superbad

Darum geht’s: Was kann schon schief gehen, wenn zwei Außenseiter kurz vor Ende der Highschool noch einmal einen drauf machen wollen? In einem Film, der bis in die Nebenrollen mit Comedy-Helden vollgepackt ist: nichts.

Mit: Jonah Hill, Michael Cera, Christopher Mintz-Plasse, Bill Hader, Seth Rogen, Emma Stone

Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga

Darum geht’s: Der Eurovision Song Contest ist für viele Menschen schon ein Feel-Good-Abend an sich. Wer ihn öfter als einmal im Jahr sehen will: In diesem Netflix-Film mischen zwei talentlose Isländer den Wettbewerb auf.

Mit: Will Ferrell, Rachel McAdams, Dan Stevens

Man lernt nie aus

Darum geht’s: Nancy Meyers gilt als die Meisterin der Feel-Good-Filme. Dieses Mal hat sie einen ungewöhnlichen Praktikanten mitgebracht: Der siebzigjährige Rentner Ben erobert die Herzen in einem Fashion-Startup.

Mit: Robert De Niro, Anne Hathaway, Rene Russo, Adam DeVine

Lesen Sie auch: Netflix-Codes: So schalten Sie Tausende versteckte Inhalte frei

Binge-Watching zum Wohlfühlen: Feel-Good-Serien auf Netflix

Netflix ist berühmt für eine große Auswahl an hochwertigen Serien. Neben Comedy-Klassikern wie „The Office“, „Gilmore Girls“ oder „Friends“ bietet die Streaming-Plattform auch einige liebenswerte Schätze, die nicht jeder kennt.

Atypical

Darum geht’s: Ein autistischer junger Mann wird flügge. Sam sucht seine erste Freundin, während seine Mutter ihre neue Freiheit noch nicht so recht genießen kann.

Mit: Keir Gilchrist, Jennifer Jason Leigh, Brigette Lundy-Paine, Michael Rapaport

Keir Gilchrist mimt den autistischen Jungen Sam Gardner in „Atypical“. © Courtesy of Netflix

Derry Girls

Darum geht’s: Nordirland in den Neunzigern – trotz Konflikt läuft der Alltag weiter. Eine Gruppe von Teenagern muss bei allem Trubel ihren Weg durch die Pubertät finden. Und für die braucht man bekanntlich Humor …

Mit: Saoirse-Monica Jackson, Nicola Coughlan, Louisa Harland, Jamie-Lee O‘Donnell, Dylan Llewellyn

Auch interessant: Mehr als ein Teenie-Drama: Darum sind so viele von der Sky-Serie „Euphoria“ begeistert

Grace and Frankie

Darum geht’s: Beauty-Pionierin Grace und Alt-Hippie Frankie können sich nicht besonders leiden und halten es nur miteinander aus, weil ihre Ehemänner beste Freunde sind. Glauben sie. Eines Tages eröffnen die alten Herren ihren Gattinnen jedoch, dass sie ein Paar sind und heiraten wollen.

Mit: Jane Fonda, Lily Tomlin, Sam Waterston, Martin Sheen

Unbreakable Kimmy Schmidt

Darum geht’s: Was macht eine junge Frau, die 15 Jahre lang in einen Atombunker eingesperrt war? Genau: Das Leben in New York mit vollen Zügen genießen.

Mit: Ellie Kemper, Tituss Burgess, Carol Kane, Jane Krakowski

Sex Education

Darum geht’s: Pubertät ist schon hart genug, aber für Otis ist sie noch eine Spur schlimmer. Seine Mutter ist eine bekannte Sex-Therapeutin. Dann ergibt sich für ihn die Gelegenheit, mit diesen Umständen ein wenig Geld zu verdienen …

Mit: Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Emma Mackey

Asa Butterfield spielt eine der Hauptfiguren in „Sex Education“: Otis Milburn. © Sam Taylor/Netflix

Queer Eye

Darum geht’s: In dieser Make-over-Sendung werden die Menschen nicht nur schöner gemacht. Fünf queere Experten verbessern das Leben ihrer Kandidaten aus jeder Perspektive.

Mit: Jonathan Van Ness, Antoni Porowski, Tan France, Karamo Brown, Bobby Berk

Lesen Sie auch: „Queer Eye“ endlich auch in Deutschland: Wann die Coaching-Serie startet – & warum sich das Einschalten lohnt

Lovesick

Darum geht’s: Dylan sucht die große Liebe. Die findet er allerdings ein bisschen zu oft. Als er eine Chlamydien-Infektion diagnostiziert bekommt, ist es an der Zeit, alte Probleme aufzuarbeiten.

Mit: Johnny Flynn, Antonia Thomas, Daniel Ings, Joshua McGuire

Lesen Sie auch: Diese fünf Netflix-Serien wurden 2021 am häufigsten bei Google gesucht

Brooklyn Nine-Nine

Darum geht’s: Produzent Michael Schur hat schon mit „The Office“ sein Gespür für komische Arbeitsplätze bewiesen. In dieser Serie gibt er einen Einblick in ein Polizeirevier. Im Mittelpunkt stehen der chaotische Kindskopf Jake Peralta und sein exzentrischer Captain.

Mit: Andy Samberg, Andre Braugher, Terry Crews, Stephanie Beatriz, Melissa Fumero, Joe Lo Truglio

Lesen Sie auch: Wann erscheint die 8. Staffel „Brooklyn Nine-Nine“?

Modern Family

Darum geht’s: Was macht Familie heutzutage aus? Drei mehr oder weniger normale Sippen zeigen in dieser preisgekrönten Mockumentary ihren Alltag.

Mit: Ed O’Neill, Sofía Vergara, Julie Bowen, Ty Burrell, Jesse Tyler Ferguson, Eric Stonestreet, Sarah Hyland

Community

Darum geht’s: Wer kennt diesen Albtraum nicht? Jeff verliert seine Anwaltslizenz, da sein Abschluss für ungültig erklärt wird. Also muss er zurück zur Uni. Im Community College gründet er eine Lerngruppe mit einer Reihe von Kommilitonen, die ihre Eigenarten mitbringen …

Mit: Joel McHale, Alison Brie, Donald Glover, Gillian Jacobs, Danny Pudi, Yvette Nicole Brown, Chevy Chase

*tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.