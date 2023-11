Hauptdarsteller stellt „White Collar“-Revival in Aussicht

Von: Bjarne Bock

Matt Bomer in „White Collar“ © USA Network

Nach „Suits“ könnte bald schon die nächste frühere Serie vom USA Network bald wiederbelebt werden. Wie Matt Bomer in einem Interview verriet, stehen die Chancen für ein Revival von „White Collar“ derzeit gar nicht schlecht.

„Es gab Gespräche. Tatsächlich sogar sehr konkrete Gespräche, es wird diskutiert“, erklärt Matthew Bomer auf die Frage, ob es ein Revival von White Collar geben könnte. Eigentlich ging es in dem Interview mit TVLine um Bomers neue Showtime-Serie Fellow Travelers, doch nun macht die Aussicht seiner potentiellen Rückkehr als Meisterbetrüger Neal Caffrey noch viel größere Schlagzeilen.

Der 46-jährige US-Schauspieler war aber auch bedacht darauf, keine zu großen Hoffnungen auf ein baldiges Zustandekommen zu machen. So führt er fort: „Eine Menge Dinge müsste dafür zusammenkommen, doch wir haben immerhin schon einen Plan. Also mal sehen, was passiert.“

Doch nicht alle Darsteller würden wieder auf der Mattscheibe zu sehen sein. Vor zwei Jahren verstarb der Mozzie-Darsteller Willie Garson im Alter von nur 57 Jahren.