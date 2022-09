Die Ringe der Macht: Wer spielt Gil-galad in der Amazon-Serie?

© Amazon Studios/ 20th Century Fox

In der Serie „Der Herr der Ringe - Die Ringe der Macht“ wird Gil-galad von Benjamin Walker gespielt, den echte Film- und Serienjunkies sicher bereits kennen werden.

Zu Beginn der Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ stellt sich Gil-galad als High King of the Elves vor. Er herrscht aus dem Reich Lindon. Er schickt Galadriel auf eine Expedition, um nach Beweisen für Saurons Überleben zu suchen. Gil-galad gehört wie Durin IV zu den wichtigen Figuren der Amazon-Serie.

Darsteller Benjamin Walker ist in der Filmwelt kein unbeschriebenes Blatt. Erstmals vor der Filmkamera steht er 2004 als 19-jährige Version von Liam Neeson im Biopic „Kinsey“. Es folgen Nebenrollen in „The Notorious Bettie Page“ und „Flags of Our Fathers“. Neben der Arbeit vor der Kamera feiert der Schauspieler zudem Erfolge mit seinen Engagements am Broadway.

