HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ: Deutschlandpremiere der 3. Staffel im November

Von: Adam Arndt

Teilen

Poster zur Serie „HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ“ © TFI

Die dritte Staffel der französischen Krimiserie „HIP: Ermittlerin mit Mords-IQ“ kommt im November ins deutsche Fernsehen. Der NDR und die ARD Mediathek werden das Format mit Audrey Fleurot zeigen.

Am Donnerstag, den 2. November um 22 Uhr feiert die dritte Staffel der französischen Serie „HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ“ ihre Deutschlandpremiere im NDR. Die achtteilige Season wird in Doppelfolgen gezeigt. Ab dem 3. November kommt die Krimiserie dann auch in die ARD Mediathek.

Darum geht es in der 3. Staffel der Serie „HIP: Ermittlerin mit Mords-IQ“

Zum Anfang der neuen acht Folgen muss sich Morgane (Audrey Fleurot) wieder mit ihrer zerrütteten Familie auseinandersetzen. Dem Haus, das auseinanderfällt, und ihrem Vater, der fest entschlossen ist, in ihr Leben zurückzukehren: Serge Alvaro (Patrick Chesnais). Ein genialer Intrigant, der so hochintelligent ist wie sie und auf die schiefe Bahn geraten war. Wovon die dritte Staffel der Serie „HIP: Ermittlerin mit Mords-IQ“ lesen Sie bei Serienjunkies.de (Adam Arndt)