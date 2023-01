Hör mal, wer da hämmert: Pamela Anderson erhebt Vorwürfe gegen Tim Allen

Enthüllung in Memoiren

+ © Everett Collection/IMAGO Tim Allen und Pamela Anderson in „Hör mal, wer da hämmert“ © Everett Collection/IMAGO

Baywatch-Star Pamela Anderson war vor ihrer Karriere als TV-Rettungsschwimmerin in Hör mal, wer da hämmert zu sehen. Wie ihre kommenden Memoiren enthüllen, soll sich dessen Hauptdarsteller Tim Allen damals ungefragt vor ihr entblößt haben.

Am 31. Januar erscheint Pamela Andersons Biographie „Love, Pamela“, welche man bei Variety schon im Vorfeld lesen konnte. Wie man berichtet, schildert die US-Schauspielerin darin, wie Comedian Tim Allen, an dessen Seite sie in den ersten Staffeln von Home Improvement aka „Hör mal, wer da hämmert“ zu sehen war, sich ungefragt vor ihr entblößt haben soll.

Anderson schreibt: „Am ersten Tag der Dreharbeiten ging ich aus meiner Garderobe und Tim war in einem Bademantel im Flur. Er öffnete den Mantel, unter dem er komplett nackt war, und zeigte mir kurz alles. Er meinte, es sei nur fair, da er mich auch schon nackt gesehen hätte. Nun wären wir quitt. Ich lachte unangenehm berührt.“ Allen dementierte die Schilderung bereits mit den Worten: „Nein, das ist nie passiert. So etwas würde ich nie tun.“ Mehr zur Sache lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Mario Giglio)