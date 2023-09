Hollywoodstreik bald zu Ende - Autorengilde und Studioverband einigen sich

Von: Bjarne Bock

Mitglieder der The Writers Guild of America (WGA) im Mai 2023 bei einem Protest © IMAGO/Ringo Chiu

Plötzlich ging dann doch alles ganz schnell: Wenige Tage nach der ersten konstruktiven Verhandlungsrunde haben die Autorengilde WGA und der Studioverband AMPTP eine generelle Einigung erzielt. Der Streik geht bald zu Ende!

Am 146. Streiktag ist es passiert: Die Writers Guild of America (WGA) und Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) haben sich am gestrigen Sonntag, den 24. September die Hand gegeben. Die Autorengewerkschaft ließ ihre Mitglieder wissen: „Wir haben eine vorläufige Einigung über einen neuen MBA (Anm. d. Red.: Minimum Basic Agreement) für 2023 erzielt, das heißt eine grundsätzliche Einigung über alle Vertragspunkte, vorbehaltlich der Ausarbeitung der endgültigen Vertragssprache.“

