House of the Dragon: Der Zweite seines Namens - Review Folge 3

Prinzessin Rhaenyra (Milly Alcock) und Ser Criston Cole (Fabien Frankel) genießen die frische Luft im Kingswood in der Episode „Der Zweite seines Namens“ von House of the Dragon © HBO

Der König bläst zur Hirschjagd, würde aber noch lieber einen Gemahl für seine Tochter finden. Drei Jahre sind seit den Ereignissen der letzten Episode von House of the Dragon vergangen. Wie läuft Daemons Krieg gegen den Crabfeeder?

Die dritte House of the Dragon-Episode, „Der Zweite seines Namens“ (im Original: Second of His Name), setzt drei Jahre nach den Ereignissen der letzten Folge an. Während der Prinzrebell Daemon (Matt Smith) zusammen mit seinem neuen Verbündeten, Lord Corlys „The Sea Snake“ Velaryon (Steve Toussaint), auf den Stepstones gegen den Freibeuter Crabfeeder kämpft, feiert König Viserys I. (Paddy Considine) mit seiner jungen Gattin Alicent (Emily Carey) den Namenstag ihres ersten Sohnes Aegon, dem das Volk von Westeros schon längst die römische Zwei dazudichtet. Viele scheinen vergessen zu haben, dass eigentlich Rhaenyra (Milly Alcock) zur Thronerbin ernannt wurde. Im Gegensatz zur letzten Episode lernen wir in der neuen Ausgabe wieder einen ganzen Schwung frischer Figuren kennen, die im Lauf der zehnteiligen Auftaktstaffel noch wichtig werden dürften. Darunter ein paar Lannister-Zwillinge, ein starker und ein nicht so starker Strong sowie weitere Mitglieder des Seepferdchenhauses Velaryon, von denen eines sogar einen Drachen reitet. Das Game of Thrones-Prequel zementiert seinen vielversprechenden Auftakt mit beeindruckenden Actionszenen und spannenden Intrigen. Während die große Hirschjagd als denkwürdiges Herzstück dient.

Aegon II.

Die ersten beiden „HotD“-Folgen haben uns gezeigt, wie dringend sich Viserys einen männlichen Erben wünscht (zumal seine prophetischen Targaryen-Träume ihm einen versprochen haben). Mit dem kleinen Aegon, ein kräftiges Baby mit silbergoldenem Schopf, hat sich sein Wunsch nun erfüllt. Allerdings ergibt sich nun auch ein Problem, welches Vater und Mutter mit ihrer Namenswahl zusätzlich befeuert haben. Ein Targaryen benennt seinen Sohn nicht einfach so nach dem großen Eroberer Aegon, wenn das Kind nicht selbst mal König werden soll. Doch Viserys hält weiter an Rhaenyra fest, was im Reich niemand ernstzunehmen scheint. Weiterlesen bei Serienjunkies.de. (Von Bjarne Bock)