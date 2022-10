House of the Dragon: Die Kinder der Häuser Targaryen und Velaryon

Im Bild obere Reihe v.l.: Aemond, Helaena, Aegon. Untere Reihe v.l.: Baela, Rhaena, Luke, Jace © © HBO

In der Fantasyserie „House of the Dragon“ gibt es immer mehr Kinder, die teilweise gar nicht so einfach von einander zu unterscheiden sind. Um die Nachwuchsdarsteller und ihre Rollen besser kennenzulernen, gibt es eine kleine Vorstellungsrunde.

Der erste große Zeitsprung in der Serie „House of the Dragon“, nach dem einige Figuren anders aussehen, hat eine neue Generation in die Häuser Targaryen und Velaryon gespült. In der Episode „Driftmark“ spielen die eine besondere Rolle. Doch wer eigentlich zu wem gehört und was die Zusammenhänge sind, ist in der Kürze der Zeit manchmal gar nicht so einfach zu durchblicken.

Aegon Targaryen wird als Teenager vom 20-jährigen Ty Tennant („War of the Worlds“) gespielt. Aegon ist der älteste Sohn von König Viserys I (Paddy Considin) und dessen zweiter Ehefrau Alicent Hightower (Olivia Cooke). Obwohl seiner Halbschwester Rhaenyra Targaryen (Emma D‘Arcy) der Thron versprochen ist, überzeugen ihn seine Mutter und sein Großvater (Rhys Ifans) davon, dass Aegon der Thron zusteht. Er reitet den Drachen Sunfyre. Welche jungen Prinzen und Prinzessinnen noch eine Rolle spielen, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Nadja Spielvogel)