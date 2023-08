House of the Dragon: Ist die verkürzte Staffel 2 zu voll?

Bleibt genügend Platz für Action und Emotionen in

Wer sich Sorgen macht, dass aufgrund der geringeren Episodenanzahl der neuen Staffel von „House of the Dragon“ weniger Platz für Action und Emotionen ist, kann beruhigt sein: Regisseurin Claire Kilner gibt große Versprechen...

Trotz des großen Hollywood-Streiks darf „House of the Dragon“ aufgrund seines vorrangig britischen Casts weiterdrehen. Staffel zwei der HBO-Fantasyserie, die das Franchise nach dem enttäuschenden Finale von „Game of Thrones“ erfolgreich wiederbelebt hat, kommt voraussichtlich im Jahr 2024 auf die Bildschirme. Wie jedoch vor einigen Monaten zu erfahren war, fällt die Episodenzahl diesmal etwas kürzer aus: Statt zehn neuen Folgen sollen es nur acht sein.

Im Interview mit The Hollywood Reporter sprach die Regisseurin Claire Kilner nun ein bisschen darüber, welche inhaltlichen Auswirkungen die Verkürzung für die neue Season haben könnte. Die Engländerin hatte in der Auftaktstaffel die drei Kapitel King of the Narrow Sea (1x04), We Light the Way (1x05) und The Green Council (1x09) inszeniert.