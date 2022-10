House of the Dragon: Serienjunkies-Podcast zur 10. Episode „Die Schwarze Königin“

Lucerys (Elliot Grihault) hat einen gefährlichen Auftrag für seine Mutter Rhaenyra (Emma D‘Arcy) im Staffelfinale von „House of the Dragon“ zu erledigen. © HBO

In der zehnten „House of the Dragon“-Episode „Die Schwarze Königin“, hat Rhaenyra mit einer tragischen Niederkunft, abtrünnigen Gefolgsleuten und vor allem einer taktischen Fehleinschätzung zu kämpfen. Ihr Sohn Lucerys sollte umkehren, wenn der Parkplatz vor dem Haus Baratheon bereits komplett belegt ist...

„Die Schwarze Königin“ steht in der gleichnamigen Episode der Fantasyserie „House of the Dragon“ im Zentrum der Besprechung. Oder ist es eigentlich ihr Rat, der zum großen Teil aus Männern besteht, die während einer tragischen Niederkunft wichtige Kriegsentscheidungen fällen wollen? Doch Rhaenyra (Emma D‘Arcy) erhält nicht nur die Krone ihres Vaters, sondern kann sich auch gegen den Abgesandten Otto Hightower (Rhys Ifans) durchsetzen. Ihre beiden ältesten Söhne sollen zu nahen Verbündeten fliegen und ihre Loyalität einfordern - eine folgenschwere Entscheidung bei den direkten Nachbarn in Storm‘s End. Ein anderer Besucher hat bereits vor dem Haus Baratheon sein Fluggefährt geparkt...

0:00:00 Vorgeplänkel

0:06:00 Fakten & Intro

0:12:00 Tisch-Porn

0:16:00 Lucerys + Rhaenyra + Rhaenys

0:22:00 Die Geburt

0:30:00 Caraxes & Kriege

0:35:00 Krönung

0:41:00 Drachenzahlen

0:54:00 Otto

1:04:00 Würgen = Twitter-bait?

1:13:00 Corlys & Rhaenys

1:19:00 Bibelschwur

1:20:00 Ist Rhaenyra gay?

1:22:00 Storm‘s End

1:30:00 Vhagar vs. Arax

1:39:00 Letzte Szene

1:40:00 Fazit & Feedback

1:56:00 Zweite Staffel?

