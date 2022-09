House of the Dragon: Serienjunkies-Podcast zur Episode „Der Zweite seines Namens“

Prinzessin Rhaenyra (Milly Alcock) und Ser Criston Cole (Fabien Frankel) in der Episode Der Zweite seines Namens von House of the Dragon © HBO

Wie viele Hirsche vergeben die Podcastenden für die Episode „Second of His Name“ aka „Der Zweite seines Namens“?

Wir blasen zur Jagd! In der dritten Episode des Fantasyspektakels House of the Dragon besprechen Hanna, Mario und Bjarne den großen Jagdausflug mit Rhaenyra und Viserys, bevor es in den Süden zur Schlacht von Daemon und dem Crabfeeder geht.

Ein weißer Hirsch, verfaulte Finger, eine grauer Drache? Die Symbolik ist stark in der Episode Second of His Name von House of the Dragon. Eine große Jagd und ein atemberaubender Kampf sind ebenfalls Bestandteil der Podcast-Besprechung, wobei recht schnell klar wird, welchen Teil der Episode den Pocastenden Hanna, Bjarne und Mario besser gefallen hat. Außerdem führen die drei das neue Verb „lannistern“ für ein gewisses Flirt-Verhalten ein und fragen sich, ob es in dieser Fantasywelt eigentlich Möpse geben darf? Weiterlesen und Folge anhören bei Serienjunkies.de. (Hanna Huge)

0:00:00 Vorgeplänkel

0:07:00 Alicent und Rhaenyra

0:13:00 Kutschengate

0:15:00 Ist Rhaenyra gay?

0:16:30 Die neuen Lords

0:26:00 Das Jagdlager

0:29:00 Rhaenyra und Baby Aegon

0:34:00 Der weiße Hirsch

0:36:00 Die Finger

0:38:30 Rhaenyra und Christon Cole

0:46:00 Viserys

0:49:45 Pornöse Wandgemälde

0:52:00 Viserys und Rheinyra

0:53:00 Laenor

1:00:00 Der Kampf

1:06:00 Greyscale?