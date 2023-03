House of the Dragon: Staffel 2 fällt kürzer aus

House of the Dragon © HBO

Die zweite Staffel der Fantasyserie House of the Dragon wird mit weniger Episoden als noch die erste Season auskommen müssen. Stecken strukturelle Storygründe dahinter oder der aktuelle Sparkurs des HBO-Konzerns Warner Bros. Discovery?

HBO hat zwei der zehn geplanten Episoden für die zweite Staffel von „House of the Dragon“ weggekokelt. Während die erste Season des „Game of Thrones“-Prequels noch zehn Kapitel lang Zeit hatte, wird die nächste Runde nur noch etwa acht Stunden lang sein. Wie Deadline spekuliert, könnte das mit dem aktuellen Sparkurs von Warner Bros. Discovery zu tun haben, durch den schon viele Formate ins Absetzungsfeuer gerieten.

Laut HBO-Sprecher sei die Entscheidung aber aufgrund von Storygründen gefallen worden. Darüber hinaus spielt wohl der Blick auf den Langzeitplan und eine potentielle dritte Staffel in die Entscheidung hinein. Bestellt ist diese nämlich noch längst nicht, auch wenn der Kreativplan für die Serie auf drei bis vier Staffeln angelegt ist. Wann mit der neuen Staffel zu rechnen ist, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Mario Giglio)