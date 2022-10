House of the Dragon: Was verrät der Trailer zur neunten Episode?

Aufruhr in der Serie „House of the Dragon“ © Ollie Upton/HBO

Kommenden Sonntag läuft bei HBO mit „The Green Council“ bereits die neunte und damit vorletzte Folge der zehnteiligen Auftaktstaffel von „House of the Dragon“. Kurz vor dem Finale eskalieren die Ereignisse in King‘s Landing.

„The King is dead“, bestätigt Otto Hightower (Rhys Ifans) im ersten Trailer zur neunten House of the Dragon-Episode „The Green Council“ (zu Deutsch: „Der Grüne Rat“), die kommenden Sonntag, den 16. Oktober beim Premium-Kabelsender HBO auf Sendung geht (und hierzulande parallel durch Sky aka WOW importiert wird). Im Vorfinale der zehnteiligen Auftaktstaffel vom Game of Thrones-Prequel erwarten King‘s Landing und damit ganz Westeros große Umwälzungen. Ein Krieg um die Macht wird ausbrechen, zwischen den Grünen von Königin Alicent (Olivia Cooke) und den Schwarzen, angeführt durch die designierte Thronerbin Rhaenyra (Emma D‘Arcy).

Nachdem es zuletzt noch so aussah, dass die beiden Frauen dem nun verstorbenen Viserys (Paddy Considine) zuliebe ihre Streitigkeiten beiseite legen können, hat das Missverständnis um die Prophezeiung des „Prince That Was Promised“ alles verändert. Den Trailer und was er sonst noch verrät, finden Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)