House of the Dragon: Was denken die Beteiligten über die zweite Staffel?

Szenenbild aus „House of the Dragon“ © HBO

Kürzlich hat der Dreh der zweiten Staffel von „House of the Dragon“ angefangen. Showrunner Ryan Condal sprach nun über seine Erwartungen an die Fortsetzung. Auch Viserys-Darsteller Paddy Considine war mit von der Partie.

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Dreharbeiten zur Season zwei der HBO-Fantasyserie „House of the Dragon“ begonnen haben. Statt zehn Folgen sollen es diesmal nur acht werden (wir berichteten). Als aussichtsreicher Starttermin gilt der Sommer 2024, denn so deutete es der verantwortliche Content-Chef Casey Bloys gegenüber Variety an.

Ryan Condal, der nach dem Ausstieg von Miguel Sapochnik künftig als alleiniger Showrunner fungiert, war nun beim Deadline-Event „Contenders TV“ präsent, um über die Fortsetzung vom „Game of Thrones“-Prequel zu sprechen. Auch der Schauspieler Paddy Considine, der den Part von König Viserys übernahm, war dabei anwesend. Was die beiden erwarten lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)