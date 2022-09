House of the Dragon: Wer spielt Daemon Targaryen? 

HotD-Darsteller-News

Er ist der royale Querschläger der Targaryens, aber so richtig böse kann ihm kaum jemand sein. Daemon wird in der Serie House of the Dragon von Matt Smith dargestellt, der bereits für zahlreiche andere Rollen Berühmtheit erlangt hat.

Der erfahrene Drachenreiter ist einer der größten Krieger seiner Zeit. Das hilft dem Schwarzen Schaf der Familie Targaryen dann auch in der Serie „House of the Dragon“ immer wieder, nicht in Ungnade zu fallen. Nicht nur in die jüngsten Episode mit dem Titel „King of the Narrow Sea“ werden die Erfolge, die er zu verbuchen hat, deutlich.

Auch Darsteller Matt Smith, der im Laufe seiner Karriere schon als Guter und als Bösewicht geglänzt hat, ist in seinem Heimatland als Schauspieler längst ganz oben angekommen. Seine erste Serienhauptrolle übernimmt Smith 2007 in der BBC-Produktion „Party Animals“. 2009 spielt er einen Part in der Miniserie „Moses Jones“. Doch dann ergattert er einen Part, der in Großbritannien und darüber hinaus von besonderer Wichtigkeit ist. Welcher das ist, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Nadja Spielvogel)