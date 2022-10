House of the Dragon: Wer spielt den erwachsenen Aegon Targaryen?

HotD-Darsteller-News

+ © HBO/ BBC One Tom Glynn-Carney in „House of the Dragon“ und in „The Last Post“ © HBO/ BBC One

Prinz Aegon Targaryen ist mittlerweile erwachsen geworden und wird nach dem zweiten großen Zeitsprung von Tom Glynn-Carney gespielt. Woher kennt man den 27-jährigen Briten bereits?

Der junge aufmüpfige Prinz Aegon Targaryen in der Serie „House of the Dragon“ ist mittlerweile erwachsen geworden und wurde mit seiner Schwester Helaena (Phia Saban) verheiratet. Hat er Chancen auf den Thron?

Für den Darsteller Tom Glynn-Carney ist die Rolle des Prinzen ein weiterer Stein auf einem bereits erfolgreichen Weg. Er kommt am 7. Februar 1995 in Salford, England. Bereits während seines Schauspiel-Studiums steht er für professionelle Aufführungen auf der Theaterbühne. Seine erste Fernsehrolle übernimmt Glynn-Carney 2013 in der Arztserie „Casualty“, in der er in zwei Episoden gastiert. Nach einer längeren Bildschirmpause startet er 2017 richtig durch und ist in Christopher Nolans oscarprämiertem Kriegsfilm „Dunkirk“ in einer Hauptrolle als Peter zu sehen. Welche Hauptrollen er seitdem noch ergattern konnte, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Nadja Spielvogel)