House of the Dragon: Wer spielt Harwin Strong?

Ryan Corr in „House of the Dragon“ und in „The Secrets She Keeps“ © Ollie Upton/HBO, BBC

Fans australischer Serien werden den viel beschäftigten Schauspieler Ryan Corr längst auf dem Schirm haben. Mit seiner Rolle in „House of the Dragon“ wird er jetzt einem noch größeren Publikum als Harwin Strong bekannt.

Ser Harwin Strong ist auch bekannt als Breakbones. Er ist ein Ritter aus dem Hause Strong, zu dem auch sein Vater Lyonel und sein Bruder Larys gehören, und der Erbe von Harrenhal. Darsteller Ryan Corr hat sich vor allem in seinem Heimatland Australien einen Namen gemacht.

Schon mit 14 steht er für 25 Episoden der australischen Jugendserie „Der Sleepover Club“ vor der Kamera. Bereits im Jahr darauf übernimmt er eine Hauptrolle in der Sci-Fi-Serie „Silversun“. Mittlerweile kann er eine lange Liste an größeren und kleineren Rollen in Serien und Filmen vorweisen. Darunter auch einige, die man in Deutschland gesehen haben könnte. Was genau der vielbeschäftigte Schauspieler in den letzten Jahren gemacht hat, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Nadja Spielvogel)