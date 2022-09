House of the Dragon: Wer spielt Rhaenys Velaryon?

Teilen

Eve Best in „House of the Dragon“ und in „Nurse Jackie“ © Ollie Upton/HBO, Showtime

In der Serienwelt war sie bereits Ärztin und Schulleiterin, nun kommt mit House of the Dragon Drachenreiterin hinzu. Eve Best kann auf eine lange und erfolgreiche Karriere vor der Kamera und auf der Bühne zurückblicken.

Rhaenys Velaryon, die Tochter von Aemon Targaryen und Jocelyn Baratheon, wird zu Beginn der Pilotepisode der Serie „House of the Dragon“ in der Thronfolge übergangen, stattdessen landet die Krone auf dem Kopf von Viserys I. Doch statt Rache wird sie gemeinsam mit ihrem Ehemann, Lord Corlys Velaryon of Driftmark, zum weisen und ruhigen Mitglied des Königshofes. Sie ist eine Drachenreiterin, ihr Drache heißt Meleys, Red Queen.

„House of the Dragon“: Daher kennen Sie den Cast Fotostrecke ansehen

Schauspielerin Eve Best ist gebürtige Londonerin. Sie startete ihre erfolgreiche und preisgekrönte Karriere auf der Bühne. Vor der Kamera stand sie zunächst nur gelegentlich bis sie 2009 eine Hauptrolle in einer Showtime-Serie an Land zog. Seitdem ist sie aus der Serienwelt nicht mehr wegzudenken. In welchen Produktionen Ihr sie bereits gesehen haben könntet, lest Ihr bei Serienjunkies.de. (Loryn Pörschke-Karimi)