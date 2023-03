How I Met Your Father: Gastauftritt von HIMYM-Legende in Staffel 2

Teilen

Szenenfoto aus How I Met Your Father © Hulu/Walt Disney

Legen - wartet noch - där? In der zweiten Staffel von How I Met Your Father wird sich das nächste HIMYM-Original die Ehre geben. Denn kein Geringerer als Barney Stinson schaut im Ableger aus dem gleichen Universum vorbei - und zwar etwas länger als zunächst gedacht.

Aktuell läuft die erste Hälfte der zweiten Staffel von „How I Met Your Father“ wöchentlich beim US-VoD-Anbeiter Hulu und im April dann auch hierzulande beim Streamingdienst Disney+. Nun wurde verkündet, dass für die Episoden zehn und elf aka das Midseason-Finale, das ab dem 28. März online geht, sich die von Neil Patrick Harris gespielte, legendäre Kultfigur Barney Stinson die Ehre gibt.

Die Folge heißt I‘m His Swish und darin streiten sich Sophie (Hilary Duff) und Val (Francia Raisa) darüber, wer das Anrecht auf das Apartment hat, wenn beide für ein Date verabredet sind. Jesse (Chris Lowell), Sid (Suraj Sharma) und Charlie (Tom Ainsley) sind so sehr von Roberts gutem Aussehen beeindruckt, dass sie versuchen, sich mehr um das eigene Äußere zu kümmern. Mehr zum Cameo-Auftritt bei Serienjunkies.de erfahren. (Adam Arndt)