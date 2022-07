Hugh Grant wirbelt in der neuen Netflixserie „Kaos“ als Zeus den Olymp auf

Von: Janine Napirca

Erstmals 2020 wurde die geplante Netflixserie „Kaos“ angekündigt. Jetzt wird endlich ernst gemacht: Hugh Grant soll die Hauptrolle als Zeus übernehmen.

Nach der ersten Ankündigung im Jahr 2020 ist es still um die geplante Serie „Kaos“, die auf Netflix ausgestrahlt werden soll, geworden. Einem Bericht von Moviepilot.de zufolge wird es nun aber endlich konkret: Hugh Grant soll den mächtigen Gott Zeus in dem Fantasy-Epos spielen. Über welche weiteren Schauspielerinnen und Schauspieler Sie sich in der Netflixserie „Kaos“ freuen dürfen, lesen Sie im Folgenden.

Netflix: Worum geht es im Fantasy-Epos „Kaos“ mit Hugh Grant als Zeus?

Das geplante Netflix-Fantasy-Epos „Kaos“ wirbelt mit Hugh Grant in der Hauptrolle als Zeus die griechische Mythologie ordentlich auf. Im schwarzhumorigen Fantasy-Epos erleidet Hugh Grant als Zeus eine Existenzkrise, als er auf seiner Stirn eine Falte entdeckt und seinen Untergang kommen sieht. Zeus‘ Verfolgungswahn stürzt auch alle anderen griechischen Götter ins „Kaos“. Zeitgleich schließen sich Menschen auf der Erde zusammen, um gegen Zeus zu kämpfen.

Zuschauerliebling Hugh Grant übernimmt die Rolle des obersten olympischen Gottes der griechischen Mythologie Zeus in der neuen Netflix-Produktion „Kaos“. © Eventpress Golejewski/Imago

Wer spielt an der Seite von Hugh Grant noch in der neuen Netflixserie „Kaos“ mit?

Die Rolle von Zeus‘ Bruder und Gott der Unterwelt Hades soll David Thewlis übernehmen. Außerdem sollen Moviepilot.de zufolge Janet McTeer, Cliff Curtis, Killian Scott, Misia Butler, Leila Farzad, Nabhaan Rizwan, Rakie Ayola und Stanley Townsend in der neuen Fantasy-Netflixserie „Kaos“ zu sehen sein. Vor „Kaos“ hat Charlie Covell für Netflix schon die Comic-Reihe „The End of the F***ing World“ als Serie adaptiert. Haben Sie die neue Amazon Prime Video-Serie „The Terminal List“ schon gestreamt? Dann kommen Ihnen eventuell ein paar Gesichter bekannt vor, denn auch diese Serie setzt auf Starbesetzung: Daher kennt man die Schauspielerinnen und Schauspieler aus „The Terminal List“.

Wann wird die Fantasy-Serie „Kaos“ mit Hugh Grant als Zeus auf Netflix ausgestrahlt?

Bislang hat Netflix noch keinen Starttermin für das schwarzhumorige Fantasy-Epos „Kaos“ mit Hugh Grant in der Hauptrolle als mächtigster olympischer Gott Zeus veröffentlicht. Derweil können Sie sich mit den Neuerscheinungen auf Netflix im Juli 2022 ablenken. Auch Amazon Prime Video hat sein Programm im Juli 2022 aufgestockt, ebenso wie Disney Plus neue Serien und Filme im Juli 2022 zur Verfügung gestellt hat. (jn)