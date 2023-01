In memoriam: Verstorbene Serienstars des Jahres 2022

Verstorbene Serienstars des Jahres 2022 © NBC/Netflix/Paramount/BBC/CBS

In diesem Artikel wird an all jene Stars und Kreativköpfe der Film- und Serienwelt erinnert, die 2022 von uns gegangen sind. Sie werden aber auch im kommenden Jahr und in der Zukunft nicht vergessen sein.

Mitten im mentalen Neustart für das frische Jahr (hier die besten Seriendarsteller 2022), wollen wir wie immer mit unserer jährlichen Nachrufsammlung an die verstorbenen Film- und Serienstars sowie die kreativ Schaffenden erinnern, die uns 2022 verlassen haben. Mögen sie in Frieden ruhen.

Nicht immer sterben Stars durch Krankheit, Unfälle oder Altersschwäche. Wer Sorgen oder Kummer jeglicher Art verspürt, kann sich zum Beispiel unter 0800-1110111 oder 0800-1110222 an die Telefonseelsorge wenden. Im Fall von Online-Angriffen hilft unter 0721-98 19 29 10 die Hotline des Bündnis gegen Cybermobbing. Die Nummer des psychiatrischen Bereitschaftsdienstes lautet 116 117.

Bob Saget - 9. Januar

Full House-Star Bob Saget verstarb mit 65 Jahren in einem Hotelzimmer in Orlando, Florida. Bei ABC war im Januar die Ausstrahlung der Sendung „America‘s Funniest Home Videos“ mit einer Eilmeldung über Sagets Tod unterbrochen worden. Saget selbst hatte das Format von 1990 bis 1997 moderiert.

Serienjunkies kennen und lieben Saget aber vor allem für seine Paraderolle als verwitweter Vater Danny Tanner in der ABC-Sitcom „Full House“, die von 1987 bis 1995 lief und von 2016 bis 2020 unter dem neuen Titel „Fuller House“ bei Netflix fortgeführt worden war. Öffentliche Trauerbekundungen kamen bereits von den damaligen Serienstars Dave Coulier alias Joey Gladstone, Candace Cameron Bure aka D. J. Tanner sowie von John Stamos, der den Jesse Katsopolis spielte.

Saget und Stamos waren von 2015 bis 2016 auch gemeinsam in der FOX-Comedy „Grandfathered“ zu sehen, in der Stamos die Hauptrolle spielte, während Saget ein paar Gastauftritte hinlegte. Von 2001 bis 2002 spielte Saget außerdem die Titelrolle in der Familiensitcom „Raising Dad“ bei The WB. Hier spielte er ebenfalls schon einen Witwervater, dessen Töchter damals mit Kat Dennings („2 Broke Girls“) und Brie Larson („Captain Marvel“) besetzt waren. Dazu passte später auch seine Sprecherrolle bei „How I Met Your Father“, wo Saget als älterer Ted zu hören war, der seinen Kindern erzählte, wie er einst deren inzwischen leider tote Mutter traf.

Bob Saget hinterlässt eine Frau, die er erst im Jahr 2018 geheiratet hatte, sowie drei Kinder aus einer früheren Ehe. Welche Serienschaffenden außerdem im Jahr 2022 von uns gegangen sind, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Mario Giglio)