Die wilden Siebziger: Danny Masterson zu 30 Jahren Haft verurteilt

Von: Mario Giglio

Darsteller Danny Masterson in der Serie „The Ranch“ © Netflix

Drei Monate nach dem Schuldspruch wurde diese Woche das Strafmaß im Fall Danny Masterson verkündet. Der aus „Die wilden Siebziger“ und „The Ranch“ bekannte Schauspieler muss wegen zwei Fällen von Vergewaltigung für 30 Jahre hinter Gittern.

Im Juni dieses Jahres wurde Danny Masterson („Die wilden Siebziger“, „The Ranch“) in zwei von drei Vergewaltigungsfällen schuldig gesprochen. Wie Deadline nun vom Los Angeles Superior Court in Kalifornien berichtet, wurde das Strafmaß mit 15 Jahren pro Schuldspruch bemessen, so dass 30 Jahre Haft für den amerikanischen Schauspieler anstehen, die bereits im Staatsgefängnis für ihn begonnen haben.

Die erste Verhandlung im November 2022 endete in einem Fehlprozess, nachdem sich die Geschworenen nicht einig werden konnten und zur sogenannten hung jury erklärt wurden. Mastersons Anwälte wollen nun Berufung einlegen und gaben zu Protokoll, seit Monaten die Transkripte der Verhandlung durchzugehen, um mögliche Gründe für eine weitere Fehlverhandlung zu finden. Wie die Verkündung des Strafmaßes verlief und was Scientology mit Danny Masterson zu tun hat, lesen Sie bei Serienjunkies.de (Mario Giglio)