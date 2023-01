Jeremy Renner gibt Update aus dem Krankenhaus und zum Unfall

Jeremy Renner in Hawkeye © Disney+

Jeremy Renner hat sich nach seiner Notoperation so weit erholt, dass er sich via Instagram an seine besorgten Fans wenden kann. Auch gibt es nun weitere Details zur Unfallursache. Dabei hat ein Schneepflug eine entscheidende Rolle gespielt.

„Danke für all Eure netten Worte“, so der erste Gruß von Jeremy Renner aus dem Krankenhaus. Bei Instagram schrieb der Schauspieler unter ein Selfie aus dem Pflegebett: „Mir geht‘s zu schlecht, um viel zu tippen. Aber ich schicke Liebe an Euch alle.“ Am Neujahrstag wurde der „Hawkeye“-Star bei einem Unfall in seinem Haus nahe Reno, Nevada schwer verletzt und musste mit einem Flugzeug zur Notoperation transportiert werden (wir berichteten). Details zur Ursache des Unglücks gab es bislang noch nicht, doch auch die liegen inzwischen vor.

Washoe County Sheriff Darin Balaam sagte bei einer Pressekonferenz laut Deadline: „Unseren Ermittlungen zufolge war das Privatfahrzeug von Mr. Renner, das von einem Familienmitglied gefahren wurde, in der Nähe seines Hauses im Schnee stecken geblieben. Mr. Renner holte seinen PistenBully oder Snowcat, ein extrem großes Ding von einem Schneeräumgerät mit einem Gewicht von mindestens 14.330 Pfund (6,5 Tonnen), um sein Fahrzeug in Bewegung zu setzen.“ Wie es zu dem Unfall kam, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)