Joker 2: Sie sieht Lady Gaga als Harley Quinn aus

Teilen

Lady Gaga in American Horror Story © FX

Filmemacher Todd Phillips hatte ein Valentinstagsgeschenk für Joker-Fans: Ein erstes Bild von Joaquin Phoenix und Lady Gaga in Joker: Folie à Deux. Der Popstar spielt darin die beliebte Joker-Freundin Harley Quinn.

Nach aktuellem Plan soll die „Joker“-Fortsetzung „Joker: Folie à Deux“ am 4. Oktober 2024 in die US-Kinos kommen. Neben Joaquin Phoenix als tragischer Scherzkeks Arthur Fleck wird darin auch Popsängerin Lady Gaga („American Horror Story“, „A Star is Born“) mitspielen. Ein erstes Bild der beiden tragikomischen Co-Stars zeigt sie als Joker-Freundin Harley Quinn - eine Psychiaterin, die sich Hals über Kopf in Arthur verliebt.

Gagas Involvierung ergibt besonders viel Sinn, wenn man bedenkt, dass die Filmfortsetzung von Todd Phillips als Musical angelegt ist. Sie war zuletzt in Ridley Scotts Modeimperiumsfilm „House of Gucci“ zu sehen. Der Beititel des „Joker“-Sequels bezieht sich übrigens auf eine psychische Störung, bei der zwei Personen die gleichen Wahnvorstellungen teilen. Wie der Popstar als Harley Quinn aussieht, sehen Sie bei Serienjunkies.de. (Mario Giglio)