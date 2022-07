K-Pop: Neue BTS-Serie bei Disney Plus: Wann erscheint „In the Soop: Friendcation“ in Deutschland?

Von: Janine Napirca

Am 22. Juli 2022 wird in einigen Ländern eine neue Staffel von „In the Soop“ auf Disney Plus ausgestrahlt. Wann Sie die dritte BTS-Serie „In the Soop: Friendcation in Deutschland auf Disney+ streamen können, erfahren Sie hier.

In ausgewählten Ländern wie beispielsweise Südkorea, Indien, Japan, Malaysia, Thailand, Indonesien und Singapur soll laut Whatsondisneyplus.com ab dem 22. Juli 2022 ein neues Special aus der K-Pop-Szene erscheinen. Allerdings wird in der neuen Serie „In the soop: Friendcation“, die auf Disney Plus zu sehen sein wird, nur ein Mitglied der Band BTS mit von der Partie sein.

K-Pop BTS: Wer spielt in der neuen Serie „In the Soop: Friendcation“ auf Disney Plus mit?

Nachdem bereits zwei Serien mit der K-Pop-Band BTS sehr erfolgreich waren, kehrt „In the Soop“ nun ein drittes Mal zurück, wie Hitc.com berichtet. K-Pop- und Parasite-Fans dürften sich freuen, denn in der neuen Serie „In the Soop: Friendcation“, die bei Disney Plus ausgestrahlt wird, können Sie einige bekannte Gesichter sehen.

Zumindest ein Mitglied der K-Pop-Band BTS wird in dem neuen Special „In the Soop: Friendcation“ auf Disney Plus zu sehen sein – der Sänger Kim Tae-hyung, auch bekannt als V. © Lee Jae-Won/Imago

Zwar wird von der berühmten K-Pop-Band BTS nur ein Mitglied, und zwar Kim Tae-hyung, auch bekannt als V, mitspielen. Unterstützt wird der Korean Popsänger jedoch vom südkoreanischen Rapper und Produzenten Peakboy sowie den Schauspielern Park Seo-joon, bekannt aus „The Marvels“, Choi Woo-shik, der bei „Parasite“ und „Our Beloved Summer“ mitwirkte und Park Hyung-sik aus „Soundtrack #1“. Bekannt ist die Gruppe unter dem Namen Wooga Squad.

Disney Plus: Worum geht es in der neuen BTS-K-Pop-Serie „In the Soop: Friendcation“?

2020 war geprägt durch Corona und viele Fans fanden Trost in der Serie „In the Soop“ rund um die K-Pop-Band BTS. In der ersten Staffel von „In the Soop“ mussten die sieben Jungs von BTS für eine Woche in ein großes Waldheim ziehen, um an verschiedenen Aktivitäten teilzunehmen. Die erste Staffel erfreute sich so großer Beliebtheit, dass „In the Soop“ im Oktober 2021 für eine zweite Staffel zurückkehrte, in der die K-Pop-Band BTS vier gemeinsame Tage in den Bergen verbrachte.

In der neuen Disney Plus-Serie „In the Soop: Friendcation“ können Sie nun Wooga Squad auf einer Überraschungsreise durch Südkorea begleiten, bei der die fünf prominenten Freunde gemeinsam entspannen. Sind Sie außerdem Marvel-Fan? Dann sehen Sie „Thor 4: Love and Thunder“ auf Disney Plus.

Wann kann man „In the Soop: Friendcation“ in Deutschland auf Disney Plus streamen?

Die neue K-Pop-Serie „In the Soop Friendcatipn“ soll aus vier Episoden bestehen, die ab dem 22. Juli 2022 immer freitags auf dem südkoreanischen Sender JTBC ausgestrahlt werden, direkt im Anschluss werden die Folgen auf Disney Plus veröffentlicht. Nach der Ausstrahlung in Korea soll „In the Soop: Friendcation“ auch weltweit auf Disney Plus gestreamt werden können, also auch in Deutschland. Ein genaueres Datum wurde bislang noch nicht bekannt gegeben. Vertreiben Sie sich bis dahin doch einfach die Zeit mit seit Juli 2022 neu auf Disney Plus verfügbaren Serien und Filmen.