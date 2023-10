King of Queens: Online-Wiedersehen erinnert an verstorbenen Jerry Stiller

Von: Mario Giglio

Leah Remini, Kevin James und Jerry Stiller aus „The King of Queens“ © IMAGO/ZUMA Wire

Zum 25. Jubiläum der US-Sitcom „The King of Queens“ trafen sich der Cast und Serien-Co-Schöpfer Michael Weithorn zu einem virtuellen Table Read einer klassischen Episode. Dabei wurde auch ihrem 2020 verstorbenen Co-Star Jerry Stiller alias Arthur Spooner gedacht.

Der Cast der Comedy „King of Queens“ kam vor kurzem gemeinsam mit Co-Schöpfer Michael Weithorn zusammen, um das 25. Serienjubiläum von neulich zu feiern. Im Video sieht man Kevin James (Doug), Leah Remini (Carrie), Patton Oswalt (Spence), Victor Williams (Deacon), Gary Valentine (Danny) und Rachel Dratch (Denise) beim feierlichen Table Read der Episode Cowardly Lyin‘ aka „Lügen haben dicke Beine“ (5x19). Auch interessent: 25 Jahre King of Queens: So sehen die Sitcom-Stars heute aus

Der 2020 verstorbene Co-Star Jerry Stiller, den Fans als alten Exzentriker Arhtur Spoony kannten, fehlte natürlich. Ihm zur Ehre hatte man aber ein Video-Tribut vorbereitet, in dem sich auch sein Sohn Ben Stiller, seine Tochter Amy Stiller sowie Ray Romano und Ricki Lake an den Comedian erinnern. Das emotionale Video zur Wiedersehen der „King of Queens“-Stars können Sie bei Serienjunkies.de anschauen (Mario Giglio)