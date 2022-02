„Kitz“: Wann kommt Staffel 2 auf Netflix?

Von: Sophie Waldner

Die deutsche Netflix-Serie „Kitz“ polarisiert, soviel ist klar. Doch reicht das, um eine zweite Staffel zu bekommen? Wenn ja, wann kommt sie zu Netflix?

Seit 30. Dezember 2021 ist die sechsteilige deutsche Dramaserie auf Netflix* verfügbar. Fortan hagelt es Kritik, aber auch Lobesreden sind mit im Spiel. Die einen empfinden das Teenie-Drama als seichte Unterhaltung, die an US-Serien wie „Revenge“ oder Riverdale erinnern – andere sagen über „Kitz“: „Ich hab die erste Folge nicht ausgehalten“. Die Fans der Netflix-Produktion wollen dennoch wissen, ob und wann die zweite Staffel der Serie startet.

Wird die deutsche Netflix-Produktion „Kitz“ eine zweite Staffel bekommen? © Walter Wehner/Netflix

„Kitz“: Darum geht es in der Netflix-Serie

Im Fokus der sechsteiligen deutschen Netflix-Serie steht die 19-jährige Kitzbühelerin Lisi (Sofie Eifertinger). Nachdem ihr Bruder Joseph (Felix Mayr) bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist, macht sie vor allem dessen heimliche Freundin Vanessa (Valerie Huber) dafür verantwortlich. Zu dem Zeitpunkt war diese nämlich eigentlich in einer Beziehung mit Dominik (Bless Amada). Nun will sich Lisi an Vanessa rächen, doch die ahnt von alledem nichts. Um ihr Ziel zu erreichen, erschleicht sie sich die Freundschaft der Münchner Clique und bringt damit das Leben der Anderen durcheinander.

„Kitz“: Worum könnte es in Staffel 2 gehen?

++Achtung Spoiler zu Staffel 1++

Das Ende der ersten Season hinterlässt die Zuschauer mit einem riesigen Cliffhanger. Es stellt sich heraus, dass Vanessa gar nichts mit Josephs Unfall zu tun hatte. Stattdessen aber gerät ihr Freund Dominik ins Visier von Lisi. Spätestens nachdem die sich nämlich mit Vanessas Schwester über die Todesnacht ihres Bruders unterhalten hat, ist klar, dass Dominik kein Unschuldiger in der Sache ist. Zudem wird Kosh (Zoran Pingel) von der Polizei abgeführt.

„Kitz“-Staffel 2 müsste also klären, wie es zwischen Dominik und Lisi weitergeht. Rächt sie sich nun auch an ihm? Und muss Kosh wirklich ins Gefängnis?

Netflix: Wann kommt „Kitz“-Staffel 2?

Der Streamingdienst hat sich derzeit noch nicht offiziell zu einer Fortsetzung von „Kitz“ geäußert. Das Ende der ersten Season könnte aber darauf schließen, dass es eine weitere Staffel geben wird. Wenn dem so ist, dann wird sie vermutlich 2023 erst auf Netflix zu sehen sein. Die Chancen sollten aber nicht allzu schlecht stehen. Immerhin ist „Kitz“ weiterhin in den Netflix-Top-Ten angesiedelt (Stand 12. Januar). (swa) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.