„LOL: Last One Laughing“: Wann startet die 2. Staffel auf Amazon Prime Video?

Von: Sophie Waldner

„LOL: Last One Laughing“: Max Giermann, Michael Bully Herbig, Anke Engelke und Bastian Pastewka bei der Premiere der 2. Staffel der Amazon Prime Video Show. © Andreas Hübner/Imago

Die erste Staffel der Lach-Show kam bereits gut an. Nun warten Abonnenten von Amazon Prime Video auf die 2. Staffel. Die Sendetermine gibt es im Überblick.

In der Amazon-Produktion „LOL: Last One Laughing“ geht es darum, verschiedene Comedians für sechs Stunden in einen Raum zu sperren. Dort versuchen sie sich mit lustigen Darbietungen zum Lachen zu bringen. Das Ziel sollte aber stets sein, selbst nicht zu lachen. Denn: wer zweimal lacht, der verliert. Am Ende gewinnt also der Comedian, der am längsten durchhält und eben nicht lacht.

„Last One Laughing“: Wann wird die 2. Staffel ausgestrahlt?

Die 1. Staffel war bereits ein riesiger Erfolg. Kein Wunder also, dass die Fans nach mehr verlangen. Die neue Staffel startet auch schon sehr bald – nämlich am 1. Oktober 2021. Wem das allerdings zu lange dauert, kann sich die ersten beiden Episoden ab 23. September im Kino anschauen. Und das sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Wann die restlichen Folgen auf Amazon Prime Video verfügbar sind, erfahren Sie in der Übersicht.

1. Oktober 2021 : Folge 1 und 2

: Folge 1 und 2 8. Oktober 2021 : Folge 3 und 4

: Folge 3 und 4 15. Oktober 2021: Folge 5 und 6

Amazon Prime Videoe: Diese Comedians sind bei „Last One Laughing“ dabei

Als Gastegeber führt wieder Michael „Bully“ Herbig durch die Comedy-Show. Auch wieder mit von der Partie sind Anke Engelke, Max Giermann und Kurt Krömer. Weitere Teilnehmer, die zum ersten Mal dabei sind, sind:

Annette Frier

Bastian Pastewka

Martina Hill

Klaas Heufer-Umlauf

Larissa Rieß

Tommi Schmitt

Tahnee

In Staffel 1 konnte Comedian Torsten Sträter den Sieg für sich verbuchen. Wer in der 2. Staffel bis zum Ende durchhält, ist ab Oktober 2021 auf Amazon Prime Video zu sehen. (swa)

