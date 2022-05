„LOL – Last One Laughing“: vierte Staffel bestätigt – aber es gibt einen Wermutstropfen

Von: Maria Dirschauer

Gerade erst lief die 3. Staffel der Amazon Prime Video Comedy-Serie „LOL“, jetzt steht fest: auch die 4. Staffel kommt! Doch der Starttermin dürfte Fans betrüben.

Am 14. April startete die dritte Staffel „LOL – Last One Laughing“ auf Amazon Prime Video, am 28. April endete sie nach sechs Episoden. Fans dieses Formats können es dennoch kaum abwarten und fragen sich, ob und wann es mit einer neuen Staffel weitergeht. Die gute Nachricht: Eine vierte Staffel wurde jetzt von der Streamingplattform und Gastgeber Michael „Bully“ Herbig bestätigt. Allerdings müssen die Zuschauer diesmal etwas länger auf Nachschub warten.

„LOL – Last One Laughing“ auf Amazon Prime Video: Darum geht‘s

Wer bisher hinterm Mond gelebt hat und nicht weiß, worum es in der Show geht, hier das Prinzip: Comedians werden zusammen für sechs Stunden eingesperrt und müssen versuchen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Wer tatsächlich lacht oder auch nur lächelt, fliegt aus der Show. Am Ende warten ein Pokal und ein großzügiges Preisgeld – welches einer gemeinnützigen Organisation zugutekommen soll. Die Gewinner der bisherigen Staffeln waren:

Torsten Sträter

Max Giermann

Anke Engelke

Laut eigenen Angaben war die Hit-Show zum dritten Mal hintereinander der meist-gestreamte Titel aller Zeiten bei Prime Video in Deutschland und Österreich.

Die dritte Staffel „Last One Laughing“ gewann Anke Engelke. © Frank Zauritz/Prime Video

Vierte Staffel „LOL – Last One Laughing“: Wann geht es wieder los?

Noch vor der Veröffentlichung der dritten Staffel sagte im November 2021 Philip Pratt, Leiter Deutscher Originals bei Amazon Studios Deutschland, dass eine vierte Staffel praktisch beschlossen sei. Aber jetzt ist es offiziell, wie unter anderem auf dem Twitter-Account von Prime Video DE in einem kurzen Video mit Michael Herbig verkündet wurde: „LOL – Last One Laughing“ geht in eine neue Runde, die vierte Staffel kommt!

Fans der Show fragen sich jetzt natürlich: Und wann geht‘s weiter? Das bisherige Veröffentlichungsschema lief wie folgt: erste Staffel im April 2021, zweite Staffel im Oktober 2021, dritte Staffel im April 2022. Heißt das, die Zuschauer können mit einer Fortführung im Herbst rechnen? Diesmal leider nicht: Der Start der vierten Staffel ist erst fürs Frühjahr 2023 angekündigt. „‚Last One Laughing‘ bleibt das absolute Lieblingsformat unserer Prime-Mitglieder“, so Philip Pratt in der Mitteilung des Streaming-Giganten Prime Video. „Ich sag mal so, wenn Du schon vor Lachen am Boden liegst und denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo die vierte Staffel her“, ergänzte Herbig. Welche Promis und Comedians 2023 dabei sein werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Aufgezeichnet werden soll die Show aber noch in diesem Jahr. (mad)