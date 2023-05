Lost: Bericht wirft Anschuldigungen gegen Showrunner auf

Neues Buch von Maureen Ryan

+ © ABC Das Ensemble der Serie „Lost“ © ABC

In einem neuen Buch von Maureen Ryan erheben einige ehemalige Castmitglieder des Inseldramas „Lost“ Vorwürfe gegen die damaligen Showrunner Damon Lindelof und Carlton Cuse. Beide haben sich bereits zu den Aussagen geäußert und übernehmen teilweise Verantwortung dafür.

In ihrem neuen Buch „Burn It Down: Power, Complicity, and a Call for Change in Hollywood“ widmet sich Journalistin Maureen Ryan in einem Kapitel, von welchem ein Auszug via Vanity Fair veröffentlicht wurde, auch der Serie „Lost“. Hierbei bringen Cast-Mitglieder und kreativ Beteiligte einige Kritik an den Showrunnern Damon Lindelof und Carlton Cuse unter. Schlagwörter wie „rassistisch“, „sexistisch“ und „feindselig“ fallen und es wird von einem „toxischen Arbeitsplatz“ berichtet.

Burn It Down: Power, Complicity, and a Call for Change in Hollywood

Harold Perrineau, der seit der ersten Staffel als Michael dabei war, meinte: „Es wurde ziemlich klar, dass ich der ,Schwarze Typ‘ war. Daniel (Dae Kim) war der ,Asiatische Typ‘. Und dann gab es Jack und Kate und Sawyer“ aka Matthew Fox, Evangeline Lily und Josh Holloway. Worum es außerdem geht, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)