„Love 101“: Worum wird es in Staffel 2 der Netflix-Serie gehen?

Von: Sophie Waldner

Die weltweite Hit-Serie „Love 101“ auf Netflix kehrt für eine 2. Staffel zurück. Wann und worum es gehen wird, verrät unter anderem der neue Trailer.

Hinweis der Redaktion Liebe Leserinnen und Leser, versehentlich wurde die Uhrzeit dieses Artikels aktualisiert. Das eigentliche Veröffentlichungsdatum lautet: 13.09.2021. Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen.

In den letzten Monaten des Jahres können Netflix-Abonnenten einiges Neues erwarten – aber auch mit Erweiterungen bisheriger Serien rechnen. So läuft seit Anfang des Monats die beliebte Serie „Haus des Geldes“. Und auch der Start der 3. Staffel „You – Du wirst mich lieben“ steht bereits fest – mehr dazu hier. Nun hat Netflix einen weiteren Trailer veröffentlicht, der Aufschluss über eine erfolgreiche Serie bietet. Dabei geht es um keine geringere als „Love 101“. Die weltweiten Erfolge der türkischen Serie sind vor allem dadurch zu erklären, das sie die alltäglichen Teenager-Probleme behandelt. Damit kann sich jeder identifizieren. Zumal es auch darum geht, nicht nur sich selbst zu finden, sondern auch dazugehören zu wollen.

„Love 101“: Wann wird dir 2. Staffel auf Netflix ausgestrahlt?

Bereits im letzten Frühjahr, genauer im April 2020, erschien Staffel 1. Darin geht es um fünf Schüler, die gemeinsam nachsitzen müssen. Damit sie keinen Schulverweis bekommen, schmieden sie einen Plan, der die mitfühlende Lehrerin Frau Burcu involviert. Diese soll eigentlich eine neue Stelle an einer anderen Schule antreten, ist aber gleichzeitig die einzige Lehrerin, die das Gute in den Kids sieht. Die Teenager wollen sie mit dem neuen Basketballtrainer Kemal verkuppeln, in der Hoffnung, dass sie dann an ihrer Schule bleibt.

Die Serie spielt gleichzeitig im Jahr 1998 und in der Gegenwart mit älteren Versionen der Hauptcharaktere. Staffel 1 endete mit verschiedenen Cliffhangern, woraufhin Fans sehnsüchtig auf eine Fortsetzung warteten. Doch nun ist es endlich so weit. Am 30. September 2021 wird Staffel 2 endlich auf Netflix verfügbar sein.

„Love 101“: Worum könnt es in Staffel 2 gehen?

Der neue Trailer zur 2. Staffel „Love 101“ gibt einen kleinen Einblick in das, was Fans der Serie erwarten können. Es scheint so, als würden einige offene Fragen aus der letzten Staffel beantwortet werden – was wieder viel Drama involviert. Daher ist anzunehmen, dass die 2. Staffel dort anknüpft, wo Staffel 1 aufgehört hat. Wie werden die Lehrerin Frau Burcu und der Basketballtrainer Kemal mit der Enthüllung, dass ihre Beziehung von den Schülern inszeniert wurde, umgehen? Wie wird sich diese Erkenntnis auf die Einstellung der Lehrerin zu den Teenagern ändern? Immerhin hat sie immer zu ihnen gehalten und konnte so einen Schulverweis verhindern.

In der finalen Episode der 1. Staffel sollen sich die Teenager vor den anderen Mitschülern für ihr Fehlverhalten entschuldigen. Doch sie weigern sich – wird Staffel 2 zeigen, welche Konsequenzen nun drohen? © Love 101/Netflix

Im Finale der letzten Episode sollten sich die Schüler für ihr Fehlverhalten entschuldigen, was sie allerdings verweigern. In Staffel 2 wird sich also zeigen, welche Konsequenzen das mit sich bringt. Möglicherweise ist der Schulverweis dann noch wahrscheinlicher. In den Rückblenden wurde angedeutet, dass der Gruppe etwas Schreckliches widerfahren sein könnte. Was das sein kann, wird die neue Staffel hoffentlich näher erläutern. Derzeit ist nicht klar, ob es nach Staffel 2 weitergeht oder ob das die letzte Season sein wird. Es bleibt also spannend. (swa)

