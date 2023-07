„Lucifer“: 6. Staffel erscheint im September 2021 – deutsche Fans müssen sich allerdings länger gedulden

Von: Juliane Gutmann

Kevin Alejandro, Aimee Garcia, Rachael Harris, Tom Ellis und Tricia Helfer (von links nach rechts) beim Photocall zur TV-Serie „Lucifer“ auf der San Diego Comic-Con International 2017. Ende 2021 soll die letzte Staffel der Serie anlaufen. (Archivbild) © Cindy Robichaud/dpa

Die fünfte „Lucifer“-Staffel endete im Juni 2021 – doch schon im Herbst geht die Story rund um den Herrn der Hölle weiter. Wann genau, erfahren Sie hier.

Sechs abgedrehte Staffeln zeigen: Die Serie „Lucifer“ kommt gut bei den Nutzern von Streaming-Plattformen an. Nachdem die Fantasy-Krimiserie vom US-Sender FOX abgesetzt wurde, übernahm das US-Unternehmen Netflix die Fortführung. In Deutschland und Österreich werden Premieren neuer Folgen allerdings wegen eines Deals zwischen den Anbietern bei Amazon Prime Video stattfinden, berichtet das Portal Filmstarts.de.

Im Sommer 2021 wurde die zweite Hälfte der fünften Staffel auf Amazon Prime Video veröffentlicht – und die Info, dass es im Herbst bereits mit der sechsten Staffel weitergehen wird. International steht bereits der 10. September als Netflix-Veröffentlichungstermin der 6. „Lucifer“-Staffel fest. Doch in Deutschland und Österreich müssen sich die Zuschauer noch gedulden: Hier kommt es erst am 25. Oktober zur Premiere auf Amazon Prime Video, wie der Streamingdienst ankündigte.

„Lucifer“: Letzte Staffel wird im Herbst 2021 ausgestrahlt

Die zehn finalen Folgen der Serie um Tom Ellis (42) als Lucifer Morningstar werden dann im englischen Original und der deutschen Synchronfassung in Deutschland und Österreich verfügbar sein, berichtete unter anderem der Stern. Die sechste Staffel soll aber endgültig die letzte sein, heißt es vonseiten Filmstarts.de. Danach soll Schluss sein mit der Geschichte über Teufel und Ermittler Lucifer, der in der Hölle seinen Thron aufgibt, um in Los Angeles einen Nachtclub namens „Lux“ zu betreiben.

In der letzten Staffel soll Lucifer Filmstarts.de zufolge zum Nachfolger seines Vaters Gott erklärt werden. Doch er ist noch nicht bereit, den Himmelsthron zu besteigen – so sehr hängt er an seinen irdischen Verpflichtungen und seiner großen Liebe Chloe. Infolge kommt es zum Supergau: Die Apokalypse droht und Lucifers schwierige Schwester Rory tritt auf den Plan. (jg)

