Netflix: Matthias Schweighöfer zieht es erneut in die USA – diesmal an die Seite von Gal Gadot und Sophie Okonedo

Von: Janine Napirca

Bereits für „Army of Thieves“ zog es den deutschen Schauspieler – hier an der Seite von Nathalie Emmanuel – nach Hollywood. © Pantaleon Films/Imago

Matthias Schweighöfer wird im Geheimagentinnen-Thriller „Heart of Stone“ an der Seite von Gal Gadot und Sophie Okonedo spielen.

Dass Fifty Shades of Grey Star Jamie Dornan im internationalen Geheimagentinnen-Thriller „Heart of Stone“ an der Seite von Gal Gadot zu sehen* sein würde, wurde bereits vor einiger Zeit bekannt gegeben. Nun verkündete Netflix: auch der deutsche Schauspieler Matthias Schweighöfer wird in der Skydance-Produktion zu sehen sein.

Internationale Produktion auf Netflix: Matthias Schweighöfer – unser Mann in Hollywood

Schon seit geraumer Zeit zählt Matthias Schweighöfer zu einem der beliebten deutschen Schauspieler in Hollywood. Zuletzt war er sogar in der Hauptrolle in der Zombie-Heist-Komödie „Army of Thieves“ zu sehen – höchstpersönlich ausgewählt von Zack Snyder wirkte Matthias Schweighöfer auch als Regisseur.

Wann werden wir Matthias Schweighöfer neben Gal Gadot in „Heart of Stone“ auf Netflix sehen?

Wann genau der Blockbuster „Heart of Stone“ mit Gal Gadot, Jamie Dornan, Sophie Okonedo und Matthias Schweighöfer auf Netflix ausgestrahlt werden wird, ist bislang noch nicht bekannt. Die Dreharbeiten haben erst kürzlich begonnen. Sicher ist allerdings, dass man sich unter der Regie von Tom Harper und mit dem Lineup an Wonder Women auf einen spannenden Actionfilm freuen darf. Und wer es nicht abwarten kann, sollte sich informieren, welche Neuheiten Netflix aktuell in petto hat. (jn) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.