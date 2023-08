Mayans MC: Wann läuft die 5. und letzte Staffel bei Sky?

Von: Adam Arndt

J. D. Pardo als Ezekiel Reyes in der US-Serie „Mayans MC“ © FX

Die Biker aus der Serie „Mayans MC“ brettern bald ein letztes Mal los. Im September erfolgt die fünfte und zugleich letzte Season als Deutschlandpremiere bei Sky Atlantic und den Streamingangeboten von Sky.

Sky Deutschland hat einen neuen Termin für die Deutschlandpremiere der fünften und letzten Staffel der Bikerserie „Mayans MC“ gefunden. Demnach wird das Spin-off von „Sons of Anarchy“ ab dem 12. September um 20.15 Uhr in Doppelfolgen Vollgas bei Sky Atlantic geben und parallel dazu auch bei Sky Q, Sky Go oder WOW zum Abruf bereitstehen. Zehn finale Folgen warten dann auf die Fans und Clubmitglieder in spe.

Der erste Termin, der dann kurzfristig abgesagt wurde, war der 8. August. Staffeln eins bis vier werden ebenfalls bei den VoD-Möglichkeiten von Sky zur Verfügung stehen. Aktuell kann man beim Streamingdienst Disney+ ebenfalls die ersten vier Seasons streamen. Wovon die Finalstaffel von „Mayans MC“ handelt, erfahren Sie bei Serienjunkies.de (Adam Arndt)