Merz gegen Merz: Termin für Filmpremiere im ZDF und der Mediathek

Annette Frier und Christoph Maria Herbst kehren zurück

© ZDF/ Martin Valentin Menke Annette Frier und Christoph Maria Herbst in Merz gegen Merz

Nach drei Staffeln wird die deutsche ZDF-Serie „Merz gegen Merz“ mit einem Film fortgesetzt. Annette Frier und Christoph Maria Herbst wetteifern weiter um das bessere Leben. Bald gibt es dann den Streifen zu sehen.

Nach drei Staffeln „Merz gegen Merz“, die von 2019 bis 2021 liefen, gibt es nun noch eine 90-minütige Fortsetzung der Comedyserie. Anne (Annette Frier) und Erik (Christoph Maria Herbst) befinden sich im Wettstreit darüber, wer besser in seinem neuen Leben angekommen ist.

Anlässlich ihrer Goldenen Hochzeit planen Eriks Eltern Renate (Carmen-Maja Antoni) und Günter (Bernd Stegemann) derweil eine preisgünstige gemeinsame Feier mit ihrem Enkel Leon (Philip Noah Schwarz), denn auch bei ihm steht eine Hochzeit an. Annes Vater Ludwig (Michael Wittenborn) hingegen sorgt in seiner Pflegeeinrichtung für diverse Peinlichkeiten und ihre Mutter Maria (Claudia Rieschel) übt sich in der Selbstständigkeit. Eskalationen sind also erneut vorprogrammiert. Wann der Film auf die Mattscheibe und in die Mediathek des ZDF kommt, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)