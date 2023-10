Monk: Erste Bilder und Starttermin zur Filmfortsetzung

Von: Bjarne Bock

Szenenbild zu dem Film „Mr. Monk‘s Last Case: A Monk Movie“ © Peacock

Noch in diesem Jahr können sich „Monk“-Fans auf den Peacock-Streifen „Mr. Monk‘s Last Case: A Monk Movie“ freuen. Die ersten Vorschaubilder zeigen neben Tony Shalhoub auch Traylor Howard, Ted Levine und viele mehr.

Am Freitag, den 8. Dezember geht „Mr. Monk‘s Last Case: A Monk Movie“ bei Peacock online. Wo und wann die 90-minütige „Monk“-Fortsetzung hierzulande zu sehen sein wird, bleibt derweil noch abzuwarten. Doch die ersten Vorschaubilder dürften nun allen Fans feuchte Augen machen: Der neurotische Meisterdetektiv Adrian Monk, gespielt vom vierfachen Emmypreisträger Tony Shalhoub, wird 14 Jahre nach dem Serienfinale (4. Dezember 2009) wieder vereint mit seiner Assistentin Natalie (Traylor Howard), Captain Leland Stottlemeyer (Ted Levine) und Co.

In seinem, wie der Titel suggeriert, letzten Fall als Ermittler, wird es für Monk wieder sehr persönlich. Es geht nämlich um seine Stieftochter Molly, die im Revival-Film von Caitlin McGee („Home Economics“) porträtiert wird. Molly ist eine Journalistin, die bald ihre Hochzeit feiern will. Doch ein Verbrechen droht den schönsten Tag ihres Lebens zu überschatten.... Die neuen Bilder und weitere Infos zum Monk-Film finden Sie bei Serienjunkies.de (Bjarne Bock)