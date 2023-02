NCIS - Hawai‘i: Wann startet die zweite Staffel in Deutschland?

Die Krimiserie NCIS: Hawai‘i feiert im März Deutschlandpremiere der 2. Staffel bei Sat.1 © CBS

Im März geht es für deutsche Krimifans im Free-TV wieder nach Hawaii, denn dann nimmt Sat.1 die zweite Staffel von NCIS: Hawai‘i als Deutschlandpremiere ins Programm auf und wird zum Headliner des Krimi-Dienstags.

Am Dienstag, den 14. März feiert die zweite Staffel der US-Serie „NCIS: Hawai‘i“ ihre Deutschlandpremiere bei Sat.1. In den USA gab es direkt ein Crossover mit der Mutterserie „NCIS“, die in ihre 20. Staffel geht. Das ist in Deutschland nicht der Fall, da Sat.1 im Anschluss Folgen aus der 19. Staffel zeigt. Immerhin wurden die Mutterserie und der Insel-Ableger schon für weitere Staffeln verlängert, während die Kollegen aus LA nach der laufenden Staffel 14 in den Ruhestand gehen.

Darum geht es in der Folge Prisoner‘s Dilemma aka „Ravens Rache“: „The Raven“ wurde auf der Insel O‘ahu geortet. Man hat herausgefunden, dass der Schurke plant, RIMPAC zu attackieren (kurz für „The Rim of the Pacific Exercises“). Dabei handelt es sich um das größte Marinemanöver der Welt. Kann man ihn rechtzeitig aufhalten? Weitere Informationen zur Serie lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)