NCIS - Sydney: Das ist zum australischen Ableger bekannt

Der Cast von „NCIS: Sydney“: Mavournee Hazel, William McInnes, Tuuli Narkle, Todd Lasance, Olivia Swann, Sean Sagar und Daniel Asher Smith © Paramount+

Nicht nur in den USA, sondern bald auch in Down Under wird der Naval Criminal Investigative Service tätig sein. Zum Spin-off „NCIS: Sydney“ wurde nun das Team verkündet. Das Endresultat gibt es dann bei Paramount+ zu sehen.

Wer wird im australischen Sydney zum Kreis des „NCIS“-Teams gehören? Der Cast des ersten internationalen Ablegers „NCIS: Sydney“ wurde nun bekanntgegeben. In der Serie bündelt ein Team aus amerikanischen NCIS-Agenten und die australische Federal Police (AFP) die Kräfte und gründet eine multinationale Taskforce, die in einem der umkämpftesten Gebiete dem Verbrechen den Kampf ansagt.

Für den Streamingdienst Paramount+ und den australischen Heimatsender Network 10 ermitteln Olivia Swann („Legends of Tomorrow“) als NCIS Special Agent Michelle Mackey und Todd Lasance („Spartacus“) als Sergeant Jim „JD“ Dempsey, die die Führungsrollen innehaben. Welche Schauspieler sonst noch dabei sein werden, erfahren Sie bei Serienjunkies.de.(Adam Arndt)