„Archive 81“: Wird es eine 2. Staffel auf Netflix geben?

Von: Sophie Waldner

Netflix: In der Mystery-Serie „Archive 81“ spielt Dina Shihabi die Rolle der Melody Pendras. © Courtesy of Netflix

„Archive 81“ hat sich innerhalb der ersten zwei Wochen in den Netflix Top 10 etabliert. Die Abonnenten lieben die Serie also. Reicht das für eine zweite Staffel?

Netflix* hat im Januar 2022 einige spannende neue Serien und Filme ins Programm aufgenommen. Zum einen wäre da der Historienthriller „München - im Angesicht des Krieges“. Aber auch ein Serien-Klassiker ist nun auf der Streamingplattform zu finden: „The Office (U.S.)“. Ein weiteres Highlight ist die Mystery-Serie „Archive 81“ – verfügbar seit 14. Januar 2022. Wir erklären worum es dabei geht und ob es eine Fortsetzung geben wird.

Worum geht es in „Archive 81“?

In „Archive 81“ wird die Geschichte des Archivars Dan Turner (Mamoudou Athie) erzählt. Dieser hat die Aufgabe übernommen, eine Sammlung beschädigter Videokassetten aus dem Jahr 1994 zu restaurieren. Besonders die Aufnahmen der Dokumentarfilmerin Melody Pendras (Dina Shihabi) faszinieren ihn und werden zur Gefahr für Turner. Denn eine gefährliche Sekte kommt ihm auf die Spur. Durch mysteriöse Art können Melody und Dan schließlich miteinander kommunizieren. Im Laufe der Staffel versucht er herauszufinden, was mit ihr geschehen ist und wie er sie vor ihrem Schicksal bewahren kann.

Inspiriert wurde „Archive 81“ durch den gleichnamigen Podcast von Daniel Powell und Marc Sollinge, der auf wahren Begebenheiten beruhen soll. Für das Drehbuch hat Autor Paul Harris Boardman („Deliver Us from Evil“) den Stift angesetzt. Als Showrunnerin wurde Rebecca Sonnenshine („Vampire Diaries“) verpflichtet und als Regisseurin Rebecca Thomas („Stranger Things“).

„Archive 81“: Offizieller Trailer (Englisch)

Netflix: Wann kommt „Archive 81“-Staffel 2?

In den Netflix Top 10 ist „Archive 81" in der zweiten Woche nach Veröffentlichung auf Platz vier zu finden (Stand 27. Januar 2022). Darin zeigt sich, dass die Horrorserie gut ankommt. Wenn sich dieses Bild weiterhin festigen kann, stehen die Chancen für eine Fortsetzung nicht schlecht. Und das wäre nur fair. Immerhin endet die Serie mit einem riesigen Cliffhanger. Möglicherweise hat Netflix auch schon mit einem großen Erfolg gerechnet – offizielle Meldungen gibt es aber bisher keine. Wir müssen uns also noch etwas gedulden.