Diese Serien sollten sich Fans von „Bridgerton“ unbedingt ansehen

Von: Laura Wittstruck

Noch warten Fans auf die zweite Staffel des Netflix-Hits „Bridgerton“. © Liam Daniel/Netflix

Sie lieben die Netflix-Serie „Bridgerton“? Mit diesen romantischen und historischen Serien überbrücken Sie die Wartezeit bis zur 2. Staffel.

Ein begehrter Herzog, Bälle, schöne Kleider und jede Menge Romantik – die amerikanische Serie „Bridgerton“ hat alles, was Fans romantischer Serien wollen. Einziges Problem: Die 1. Staffel ist abgedreht und bis zu den neuen Folgen müssen sich die Zuschauer gedulden. Was also tun mit der freien Zeit? Einige andere Serien erinnern in ihrem Konzept stark an den Netflix-Hit – und versüßen Fans das Warten. Wir verraten, welche Serien „Bridgerton“-Begeisterte lieben werden.

Klassiker für „Bridgerton“-Fans: Downton Abbey

Die britische Show ist eine der bekanntesten historischen Serien. „Downton Abbey“ spielt zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Darin dreht sich alles um das Leben der Adelsfamilie Crawley, die auf einem Landsitz im englischen Yorkshire residiert. Die drei Töchter der Familie erleben allerlei Herzschmerz und Herausforderungen. In sechs Staffeln bietet die Serie viele überraschende Wendungen. Vor allem das zweite Weihnachtsspecial ließ viele Fans geschockt zurück.

„The Crown“: „Bridgerton“-Alternative mit realem Hintergrund

Die Serie “The Crown” orientiert sich an wahren Ereignissen. Sie begleitet das Leben der britischen Königin Elizabeth II – von einer jungen Frau bis hin zur gestandenen Herrscherin. Neben politischen Herausforderungen geht es vor allem um das Privatleben der Royals. Etwa steht die Liebesbeziehung zwischen Elizabeth und ihrem Ehemann Prinz Philip im Mittelpunkt. Und auch die Ehe von Prince Charles und Diana wird in den neuesten Staffeln beleuchtet. Dabei muss die Serie jedoch auch öfters Kritik einstecken. Übrigens: „The Crown“ ist die bislang teuerste Netflix-Produktion. Etwa elf Millionen Euro kostet eine einzelne Folge.

Zeitreise für „Bridgerton“-Fans: „Outlander“

Auch bei der Show „Outlander“ kommen Historien-Fans voll auf ihre Kosten. Die englische Krankenschwester Claire lebt in England und hat gerade den zweiten Weltkrieg überstanden. Gemeinsam mit ihrem Ehemann macht sie Urlaub in Schottland und reist über einen magischen Steinkreis versehentlich ins 18. Jahrhundert. Dort lernt sie den jungen schottischen Krieger Jamie kennen und eine komplizierte Liebesgeschichte beginnt. Auf die Zuschauer warten viele Stunden Fernsehunterhaltung: Fünf Staffeln von „Outlander“ wurden bislang gedreht, die 6. Staffel der Serie ist bereits in Arbeit.

„Bridgerton“ in Spanien – „Die Köchin von Castamar“

Von Großbritannien ins Madrid des 18. Jahrhunderts: In der Netflix-Serie die „Die Köchin von Castamar“ beginnt die junge Clara als Köchin beim Herzog von Castamar zu arbeiten. Dieser leidet noch sehr unter dem Tod seiner schwangeren Frau. An Claras Gerichten findet er jedoch Gefallen... Romantik, Spannung und Intrigen machen diese Serie auch für „Bridgerton“-Fans interessant. Bislang gibt es nur eine Staffel der Serie beim Streaming-Anbieter Netflix zu sehen. Ob eine 2. Staffel kommt, ist bislang noch unklar.

„Bridgerton“-Alternativen: Dieser Anbieter hat viele im Programm

Bis zur zweiten Bridgerton-Staffel müssen Fans sich noch etwas gedulden. Gerade erst mussten die Dreharbeiten unterbrochen werden. Zum Glück gibt es viele Alternativen, die die Wartezeit verkürzen. Gerade Netflix hat zahlreiche Filme und Serien im Angebot, die spannende Liebesgeschichten aus anderen Epochen erzählen. (lw)

