„Die Köchin von Castamar“: Wird es eine 2. Staffel auf Netflix geben?

Von: Sophia Adams

Die 1. Staffel der Serie „Die Köchin von Castamar“ ist jetzt auf Netflix verfügbar. © Netflix

Lust auf eine historische Serie? Dann sollten Sie sich „Die Köchin von Castamar“ auf Netflix nicht entgehen lassen. Wird es auch eine 2. Staffel geben?

Es ist gar nicht so einfach, ähnliche Serien im Stil von „Die Tudors“, „Die Borgias“ oder „Reign“ zu finden. Wer nichts dagegen hat, das 15. bis 16. Jahrhundert hinter sich zu lassen, ist mit „Die Köchin von Castamar“ aber perfekt beraten. Netflix bietet jetzt die 1. Staffel der spanischen Produktion an. Bei der Serie handelt es sich um eine Romanze, die am Hofe eines Herzogs spielt.

Der Titel kommt Ihnen bekannt vor? Das könnte an dem gleichnamigen Roman von Fernando J. Muñez liegen, auf dem die Produktion lose basiert. Wer aber lieber die Serie schaut, anstatt die Bücher zu lesen, fragt sich womöglich, ob es eine 2. Staffel geben wird. Was zu einer möglichen Fortsetzung bekannt ist, erfahren Sie im Folgenden.

„Die Köchin von Castamar“: Die Handlung und Besetzung der Netflix-Serie

Clara Belmonte leidet an der Krankheit Agoraphobie. Da sie aufgrund ihres Zustands nicht gerne im Mittelpunkt steht, zieht sie sich im Jahr 1720 in die Küche von Herzog Diego von Castamar zurück. Zuvor starb ihr Vater, wodurch Clara zusätzlich angeschlagen ist. Auch der spanische Herzog musste einen großen Verlust hinnehmen, denn seine Ehefrau ist nicht mehr am Leben. Claras Begegnung mit Herzog Diego scheint aber schicksalshaft zu sein, denn die beiden ziehen sofort die Aufmerksamkeit des jeweils anderen auf sich.

Schauspielerin Michelle Jenner übernimmt die Hauptrolle von Clara Belmonte, während Roberto Enríquez als Herzog Diego auftritt. Mit dabei sind außerdem die Darstellerinnen und Darsteller Hugo Silva (Enrique de Arcona), María Hervás (Amelia Castro), Fiorella Faltoyano (Doña Mercedes) und Jean Cruz (Gabriel von Castamar).

„Die Köchin von Castamar“: Wird es eine 2. Staffel der Netflix-Serie geben?

Derzeit ist noch unklar, ob es eine 2. Staffel von „Die Köchin von Castamar“ geben wird oder nicht. Die Fans müssen also abwarten, bis sich die Macher mit einem Update an die Öffentlichkeit wenden. Womöglich wartet Netflix aber die Zuschauerzahlen ab, bevor eine finale Entscheidung getroffen wird. (soa)

